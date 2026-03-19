‘हिम्मत है तो निकालकर दिखाएं…’, BJP ने तेजस्वी को दिया खुला चैलेंज; कहा- जो पार्टी-परिवार नहीं संभाल सके, वो…

नीरज कुमार ने आगे कहा, 'तेजस्वी जी अगर आपमे जरा भी नैतिकता बची है, अगर आपमें जरा भी हिम्मत और दम है तो बागी विधायक फैसल रहमान को पार्टी से निकालकर दिखाएं। लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास ऐसा करने की ताकत नहीं है। आप अपने बागी MLA को पार्टी से नहीं निकाल सकते। अगर आपने ऐसी कोशिश की, तो विपक्ष के नेता के तौर पर आपकी अपनी कुर्सी ही खतरे में पड़ जाएगी। विधानसभा में आपके पास मुट्ठी भर MLA ही हैं। यहां आपकी मनमानी चलने का कोई चांस नहीं है। बिहार की जनता ऐसे बेबस और नाकाबिल नेता को देखना नहीं चाहती। '