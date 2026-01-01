आवेदन दीजिए, लालू यादव की जमीन की भी होगी जांच… जेडीयू की मांग पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान

विभाग का कार्यभार संभालने के बाद से विजय सिन्हा एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। हर हफ्ते होने वाले उनके जन संवाद कार्यक्रमों में दर्जनों सर्कल अधिकारियों (सीओ) और राजस्व कर्मचारियों पर मौके पर ही कार्रवाई की जा चुकी है। मंत्री के इस सख्त रवैये से विभाग में लगभग बगावत जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कुछ अधिकारी संघों ने तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर विजय सिन्हा के कामकाज के तरीके में हस्तक्षेप की मांग की है। हालांकि, सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि वह किसी भी प्रशासनिक या राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि लैंड माफिया के साथ मिलीभगत करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।