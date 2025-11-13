Bihar Election: ‘गड़बड़ी हुई तो बिहार में दिखेगा नेपाल, बांग्लादेश जैसा नजारा’, काउंटिंग से पहले RJD MLC का भड़काऊ बयान

RJD नेता ने एग्जिट पोल के नतीजों पर भी सवाल उठाए और कहा कि 11 नवंबर को मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल आना शुरू हो गए, जबकि उस समय मतदाता अभी भी वोट डालने के लिए लाइन में थे। ऐसा लगा जैसे एक ही बस से सब उतरकर NDA को जिताने लगे। उन्होंने दावा किया कि बिहार में 4 करोड़ 98 लाख वोट पड़े, फिर भी एग्जिट पोल RJD को 50 से कम सीटें दिखा रहे हैं। यह अचंभित करने वाला है।