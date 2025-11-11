Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Election: दूसरे चरण के मतदान में जबरदस्त उछाल, दोपहर 1 बजे तक 47.62% वोटिंग, 2020 से 13% अधिक

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पहले चरण से भी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। दोपहर 1 बजे तक 122 सीटों पर 47 प्रतिशत से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 11, 2025

bihar election Bihar Election 2025, Bihar Chunav Phase 2 Voting, Bihar Election Candidates

वोटिंग के लिए अपनी बारी का इंतजार करते मतदाता लाइन में खड़े (फ़ोटो- निर्वाचन आयोग X)

Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मंगलवार को हो रही वोटिंग में मतदाताओं का उत्साह रिकॉर्ड तोड़ता दिख रहा है। शुरुआती घंटों में मतदाताओं का उत्साह चरम पर रहा और सभी मतदान केंद्रों पर मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। चुनाव आयोग द्वारा दोपहर 1 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, दूसरे चरण में अब तक कुल 47.62% मतदान हुआ। यह आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण में दोपहर 1 बजे तक हुए मतदान (33.85%) से 13.77 प्रतिशत अधिक है।

Bihar Chunav Phase 2 Voting में किशनगंज सबसे आगे

दूसरे चरण में कुल 122 सीटों पर सुबह से ही मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह था। सुबह 9 बजे तक लगभग 14.55% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया था, जो दोपहर में और बढ़कर 47.62% तक पहुंच गया। राज्य के चार प्रमुख जिलों किशनगंज, गया, जमुई, और बांका में 50% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। इनमें किशनगंज में सबसे अधिक 51.86% मतदान हुआ है। वहीं, गया में 50.95%, जमुई में 50.91% और बांका में 50.07% मतदान हुआ। वहीं, मधुबनी जिले में सबसे कम 43.39% मतदान दर्ज किया गया।

Bihar Election: कहां कितना हुआ मतदान

  • अररिया: 51.86 %
  • गया: 50.95 %
  • जमुई: 50.91 %
  • भागलपुर: 50.07 %
  • बांका: 49.89 %
  • किशनगंज: 49.63%
  • औरंगाबाद: 49.45%
  • पश्चिमी चंपारण: 48.91%
  • पूर्णिया: 48.50%
  • शिवहर: 48.23%
  • कैमूर (भभुआ): 48.22%
  • पूर्वी चंपारण: 48.01%
  • अरवल: 47.11%
  • सुपौल: 46.87%
  • जहानाबाद: 46.07%
  • सीतामढ़ी: 45.28%
  • रोहतास: 45.19%
  • कटिहार: 45.09%
  • नवादा: 43.45%
  • मधुबनी: 43.39%

Bihar Election 2025: 45,399 केंद्रों पर हो रही वोटिंग

दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीट के लिए मतदान केंद्रों की संख्या करीब 45,399 है, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और चार लाख से अधिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। बिहार पुलिस भी हाई अलर्ट मोड में है।

ये भी पढ़ें

Bihar Election: बिहार को अब चाहिए ट्रिपल R, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान
पटना
Tejashwi Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

11 Nov 2025 02:14 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election: दूसरे चरण के मतदान में जबरदस्त उछाल, दोपहर 1 बजे तक 47.62% वोटिंग, 2020 से 13% अधिक

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025 Phase 2: दूसरे फेज में बंपर वोटिंग के बीच 20 हजार वोटरों का वोटिंग से इंकार, जानिए क्यों?

Bihar Election 2025
पटना

Bihar 2nd Phase Chunav: कांग्रेस-भाजपा समर्थकों के बीच वोटिंग के दौरान जमकर हुई मारपीट, सामने आई चौंकाने वाली वजह!

राष्ट्रीय

Bihar Election: बिहार को अब चाहिए ट्रिपल R, दूसरे चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

Tejashwi Yadav
पटना

Bihar Election 2025 Phase 2: बिहार चुनाव के दूसरे चरण में भैंस पर बैठ वोट देने पहुंचा वोटर, EVM खराब होने की भी मिली शिकायत

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.