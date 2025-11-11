Bihar Election: दूसरे चरण के मतदान में जबरदस्त उछाल, दोपहर 1 बजे तक 47.62% वोटिंग, 2020 से 13% अधिक

दूसरे चरण में कुल 122 सीटों पर सुबह से ही मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह था। सुबह 9 बजे तक लगभग 14.55% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया था, जो दोपहर में और बढ़कर 47.62% तक पहुंच गया। राज्य के चार प्रमुख जिलों किशनगंज, गया, जमुई, और बांका में 50% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। इनमें किशनगंज में सबसे अधिक 51.86% मतदान हुआ है। वहीं, गया में 50.95%, जमुई में 50.91% और बांका में 50.07% मतदान हुआ। वहीं, मधुबनी जिले में सबसे कम 43.39% मतदान दर्ज किया गया।