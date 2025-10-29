वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव का एक्शन… विधायक, पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष समेत 10 नेता RJD से बाहर

राजद नेता, तेजस्वी यादव (फोटो- IANS)
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बुधवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 10 नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। राजद ने इन नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निकाले गए नेताओं में वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारी और महिला प्रकोष्ठ की सदस्य शामिल हैं। RJD ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब राज्य में चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है और एक सप्ताह में पहले चरण की वोटिंग होने वाली है।
राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन नेताओं ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने या विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का काम किया है। पार्टी ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें संगठन से बाहर कर दिया।
निकाले गए ये 10 नेता
राजद द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि इन नेताओं ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर संगठन की अनुशासनहीनता की है। इसलिए इन्हें तत्काल प्रभाव से RJD की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। 29 अक्टूबर को जारी इस आदेश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के हस्ताक्षर हैं।
यह पहली बार नहीं है जब RJD ने चुनाव के बीच ऐसा सख्त कदम उठाया हो। सिर्फ दो दिन पहले, 27 अक्टूबर को पार्टी ने 27 नेताओं को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया था। उस सूची में भी विधायक, पूर्व विधायक और चर्चित नेत्री रितु जायसवाल जैसे चर्चित नाम भी शामिल थे। राजद नेतृत्व ने साफ संकेत दिया है कि इस बार चुनाव में पार्टी लाइन से बाहर जाने वालों पर कोई रहम नहीं होगा।
बिहार चुनाव 2025 में इस बार बागी नेताओं की संख्या सभी दलों में बढ़ी है। चाहे वह JDU, BJP या RJD ही क्यों न हो। जहां जेडीयू ने हाल ही में 16 बागियों को और भाजपा ने 4 नेताओं को पार्टी से निकाला, वहीं अब राजद ने भी दूसरे दौर में बागियों पर बड़ी कार्रवाई की है।
