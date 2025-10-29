वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव का एक्शन… विधायक, पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष समेत 10 नेता RJD से बाहर

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बुधवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 10 नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। राजद ने इन नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निकाले गए नेताओं में वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारी और महिला प्रकोष्ठ की सदस्य शामिल हैं। RJD ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब राज्य में चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है और एक सप्ताह में पहले चरण की वोटिंग होने वाली है।