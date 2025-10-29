बिहार चुनाव में बड़ा एक्शन! BJP-RJD-कांग्रेस पर एक साथ FIR, EOU ने बताया क्यों की गई ये कानूनी कार्रवाई?

image for representation only
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच सोशल मीडिया पर राजनीतिक गतिविधियों की निगरानी तेज हो गई है। इसी क्रम में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार EOU ने तीन प्रमुख राजनीतिक पार्टियों बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ FIR दर्ज की है। EOU ने तीनों दलों के सोशल मीडिया अकाउंट्स से कथित रूप से भड़काऊ, धार्मिक और जातीय नफरत फैलाने वाली पोस्ट साझा किए जाने के आरोप में यह एफआईआर दर्ज की है।
EOU के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बुधवार को प्रेस को बताया कि तीनों पार्टियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे कंटेंट पाए गए जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और समाज में धार्मिक व जातीय तनाव फैलाने की मंशा से साझा किए गए थे। ढिल्लों ने कहा कि EOU की साइबर मॉनिटरिंग टीम ने इन पोस्ट्स का तकनीकी विश्लेषण किया और प्रमाण मिलने के बाद तीनों दलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
EOU की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ पोस्ट्स में धर्म, जाति और समुदाय आधारित भड़काऊ टिप्पणियां थीं, जिनसे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका थी। जांच के दौरान पाया गया कि ये पोस्ट्स पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स और कुछ प्रमाणित कार्यकर्ताओं के अकाउंट से साझा किए गए थे। इन्हीं आधारों पर चुनावी आचार संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
EOU के डीआईजी ने बताया कि सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए एक स्पेशल इलेक्शन सेल बनाया गया है। यह सेल तीन शिफ्टों में 24 घंटे काम कर रही है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ सामग्री को तुरंत ट्रैक किया जा सके। उन्होंने कहा, “हमारी टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। जो भी दल, उम्मीदवार या व्यक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी।”
EOU के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि हाल के दिनों में AI और डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इसके लिए एक अलग AI मॉनिटरिंग डेस्क बनाई गई है। इस डेस्क ने पिछले एक हफ्ते में 17 संदिग्ध पोस्ट की पहचान कर हटाया, जिनमें कई डीपफेक वीडियो भी शामिल थे।
EOU के डेटा के मुताबिक, अब तक 67 लिंक और 25 हैंडल्स के खिलाफ 21 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। अब तक 184 आपत्तिजनक पोस्ट और प्रोफाइल हटाए गए हैं, जबकि 135 प्रोफाइल और इंटरनेट मीडिया हैंडल्स को निगरानी में रखा गया है। इनमें 28 यूट्यूब चैनल, 77 सोशल मीडिया प्रोफाइल और 40 अन्य हैंडल्स शामिल हैं। चार यूट्यूब चैनलों पर भी कार्रवाई की गई है, जिन पर जातीय या धार्मिक आधार पर भड़काऊ गाने और कंटेंट प्रसारित किए जा रहे थे।
EOU के ADG नैय्यर हसनैन ख़ान ने भी इस कार्रवाई पर कहा, “हमारी टीमें न केवल सोशल मीडिया मॉनिटर कर रही हैं, बल्कि चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए भी सक्रिय हैं। इस मामले में सभी जिलों के SP को निर्देश दिए गए हैं।” उन्होंने साफ कहा, “यह काम भले ही आयकर विभाग का हो, लेकिन हम आर्थिक अपराध और चुनावी अनियमितता पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जो भी व्यक्ति या संगठन नियम तोड़ेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।”
