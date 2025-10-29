Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव में बड़ा एक्शन! BJP-RJD-कांग्रेस पर एक साथ FIR, EOU ने बताया क्यों की गई ये कानूनी कार्रवाई?

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप की जंग तेज हो गई है। ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई ने सोशल मीडिया पे भड़काऊ, धार्मिक और जातीय नफरत फैलाने वाले अकाउंट्स पर कार्रवाई की है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 29, 2025

bihar election

image for representation only

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच सोशल मीडिया पर राजनीतिक गतिविधियों की निगरानी तेज हो गई है। इसी क्रम में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार EOU ने तीन प्रमुख राजनीतिक पार्टियों बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ FIR दर्ज की है। EOU ने तीनों दलों के सोशल मीडिया अकाउंट्स से कथित रूप से भड़काऊ, धार्मिक और जातीय नफरत फैलाने वाली पोस्ट साझा किए जाने के आरोप में यह एफआईआर दर्ज की है।

EOU की कार्रवाई से हड़कंप

EOU के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बुधवार को प्रेस को बताया कि तीनों पार्टियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे कंटेंट पाए गए जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और समाज में धार्मिक व जातीय तनाव फैलाने की मंशा से साझा किए गए थे। ढिल्लों ने कहा कि EOU की साइबर मॉनिटरिंग टीम ने इन पोस्ट्स का तकनीकी विश्लेषण किया और प्रमाण मिलने के बाद तीनों दलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

धार्मिक और जातीय द्वेष फैलाने का आरोप

EOU की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ पोस्ट्स में धर्म, जाति और समुदाय आधारित भड़काऊ टिप्पणियां थीं, जिनसे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका थी। जांच के दौरान पाया गया कि ये पोस्ट्स पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स और कुछ प्रमाणित कार्यकर्ताओं के अकाउंट से साझा किए गए थे। इन्हीं आधारों पर चुनावी आचार संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए Election Cell

EOU के डीआईजी ने बताया कि सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए एक स्पेशल इलेक्शन सेल बनाया गया है। यह सेल तीन शिफ्टों में 24 घंटे काम कर रही है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ सामग्री को तुरंत ट्रैक किया जा सके। उन्होंने कहा, “हमारी टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। जो भी दल, उम्मीदवार या व्यक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी।”

AI और Deepfake पोस्ट पर भी निगरानी

EOU के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि हाल के दिनों में AI और डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इसके लिए एक अलग AI मॉनिटरिंग डेस्क बनाई गई है। इस डेस्क ने पिछले एक हफ्ते में 17 संदिग्ध पोस्ट की पहचान कर हटाया, जिनमें कई डीपफेक वीडियो भी शामिल थे।

EOU के डेटा के मुताबिक, अब तक 67 लिंक और 25 हैंडल्स के खिलाफ 21 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। अब तक 184 आपत्तिजनक पोस्ट और प्रोफाइल हटाए गए हैं, जबकि 135 प्रोफाइल और इंटरनेट मीडिया हैंडल्स को निगरानी में रखा गया है। इनमें 28 यूट्यूब चैनल, 77 सोशल मीडिया प्रोफाइल और 40 अन्य हैंडल्स शामिल हैं। चार यूट्यूब चैनलों पर भी कार्रवाई की गई है, जिन पर जातीय या धार्मिक आधार पर भड़काऊ गाने और कंटेंट प्रसारित किए जा रहे थे।

बिहार चुनाव 2025 की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

ADG नैय्यर हसनैन ख़ान ने दी सख्त चेतावनी

EOU के ADG नैय्यर हसनैन ख़ान ने भी इस कार्रवाई पर कहा, “हमारी टीमें न केवल सोशल मीडिया मॉनिटर कर रही हैं, बल्कि चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए भी सक्रिय हैं। इस मामले में सभी जिलों के SP को निर्देश दिए गए हैं।” उन्होंने साफ कहा, “यह काम भले ही आयकर विभाग का हो, लेकिन हम आर्थिक अपराध और चुनावी अनियमितता पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जो भी व्यक्ति या संगठन नियम तोड़ेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।”

ये भी पढ़ें

बिहार में ताड़ी पीने वालों के लिए खुशखबरी? तेजस्वी यादव ने कहा- हमारी सरकार आई तो हटेगा बैन
पटना
तेजस्वी यादव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

RJD

Published on:

29 Oct 2025 04:32 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव में बड़ा एक्शन! BJP-RJD-कांग्रेस पर एक साथ FIR, EOU ने बताया क्यों की गई ये कानूनी कार्रवाई?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर…बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने खेला मास्टर स्ट्रोक, जानें और क्या कहा

राष्ट्रीय

‘बिहारियों का बिहार में कोई भविष्य नहीं’, मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा

राष्ट्रीय

Bihar Election: पहले चरण में 519 करोड़पति, 354 पर गंभीर आपराधिक केस, जानिए किस पार्टी का रिकॉर्ड सबसे खराब

bihar elections
पटना

Bihar Election 2025: दरभंगा से अमित शाह ने राजद-कांग्रेस पर साधा निशाना, घोटालों का किया जिक्र

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.