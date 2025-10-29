बिहार चुनाव में बड़ा एक्शन! BJP-RJD-कांग्रेस पर एक साथ FIR, EOU ने बताया क्यों की गई ये कानूनी कार्रवाई?

EOU के डेटा के मुताबिक, अब तक 67 लिंक और 25 हैंडल्स के खिलाफ 21 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। अब तक 184 आपत्तिजनक पोस्ट और प्रोफाइल हटाए गए हैं, जबकि 135 प्रोफाइल और इंटरनेट मीडिया हैंडल्स को निगरानी में रखा गया है। इनमें 28 यूट्यूब चैनल, 77 सोशल मीडिया प्रोफाइल और 40 अन्य हैंडल्स शामिल हैं। चार यूट्यूब चैनलों पर भी कार्रवाई की गई है, जिन पर जातीय या धार्मिक आधार पर भड़काऊ गाने और कंटेंट प्रसारित किए जा रहे थे।