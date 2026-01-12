12 जनवरी 2026,

सोमवार

पटना

बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था, अब ऑन द स्पॉट होगा समस्याओं का समाधान

ऊर्जा विभाग के सचिव ने सभी अंचल कार्यालय को सोमवार और शुक्रवार को बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनने का निर्देश दिया

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Jan 12, 2026

बिहार में सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (Ease of Living) के अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निष्पादन को लेकर ऊर्जा विभाग की ओर से सोमवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनें और उनका समाधान करें। ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को इसको लेकर आपूर्ति अंचल कार्यालयों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर यह निर्देश दिया।

ऑन द स्पॉट होगा समस्याओं का समाधान

ऊर्जा विभाग के सचिव ने सभी अंचल कार्यालय में सोमवार को दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक और शुक्रवार को दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनने का निर्देश दिया। यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता से सुने और उसका त्वरित निराकरण करें।

सोमवार और शुक्रवार लगेगा जनता दरबार

HT/LTIS उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बिहार सरकार ने पहल की है। इसके तहत गुरुवार की जगह अब प्रत्येक शुक्रवार को विद्युत भवन, पटना में ओपन हाउस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। ओपन हाउस मीटिंग का समय दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। ओपन हाउस मीटिंग में ऊर्जा विभाग के सचिव, दोनों डिस्कॉम कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं सभी वरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। ऊर्जा सचिव ने कहा कि इस पहल के तहत औद्योगिक उपभोक्ताओं और निवेशकों की समस्याओं को त्वरित और सम्मानजनक तरीके से सुलझाया जाएगा।

Bihar news

12 Jan 2026 07:40 pm

