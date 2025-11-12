Bihar Exit Poll: महिलाओं ने NDA को दिया वोट, महागठबंधन को मिला युवाओं और किसानों का साथ

Bihar Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद अब सबकी नजरें 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। इस बीच कई टीवी चैनल और सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए हैं। अब तक जारी अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है। बुधवार को एक्सिस माई इंडिया ने भी एग्जिट पोल के आंकड़ें जारी कर दिए हैं।