Bihar Government Jeevika Salary Hike 2026: सरकार ने जीविका कर्मियों को दिया नए साल का तोहफा, इस तारीख से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

Bihar Government Jeevika Salary Hike 2026: बिहार सरकार ने 'जीविका' से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नए साल का तोहफा दिया है। 10-30% तक वेतन बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा। ब्लॉक स्तर पर काम करने वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2026 से मिलेगा। इससे ग्रामीण विकास के कामों में भी तेजी आएगी। राज्य और जिला स्तर पर 10-15% और ब्लॉक स्तर पर 20-30% वेतन बढ़ेगा। यंग प्रोफेशनल्स को प्रति माह 5,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।