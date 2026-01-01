Bihar Sarkari Naukri 2025: शुरू कर दीजिए तैयारी! 2026 में 3 लाख सरकारी पदों पर बहाली, 10 लाख रोजगार का भी होगा सृजन

Bihar Sarkari Naukri 2025: बिहार में नए साल 2026 में जॉब की बहार आएगी । मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत विभिन्न कंपनियों में 25 हजार युवाओं को इंटर्नशिप का लाभ मिलेगा। मार्च 2026 तक 5 हजार और अप्रैल से दिसंबर तक 20 हजार युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। बिहार और दूसरे राज्यों की 50 से अधिक कंपनियों ने इंटर्नशिप कराने में दिलचस्पी दिखाई है। सरकार इंटर्नशिप करने वालों को 4-6 हजार रुपये महीने देगी।