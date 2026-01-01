1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Sarkari Naukri 2025: शुरू कर दीजिए तैयारी! 2026 में 3 लाख सरकारी पदों पर बहाली, 10 लाख रोजगार का भी होगा सृजन

Bihar Sarkari Naukri 2025: बिहार में नए साल में शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, नागर विमानन विभाग समेत अन्य विभागों में करीब 3 लाख नौकरियों की वैकेंसी आने की संभावना है। प्राइवेट सेक्टर में भी बिहार के युवाओं को अवसर मिलेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 01, 2026

Bihar Sarkari Naukri 2025: बिहार में नए साल 2026 में जॉब की बहार आएगी । मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत विभिन्न कंपनियों में 25 हजार युवाओं को इंटर्नशिप का लाभ मिलेगा। मार्च 2026 तक 5 हजार और अप्रैल से दिसंबर तक 20 हजार युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। बिहार और दूसरे राज्यों की 50 से अधिक कंपनियों ने इंटर्नशिप कराने में दिलचस्पी दिखाई है। सरकार इंटर्नशिप करने वालों को 4-6 हजार रुपये महीने देगी।

विभिन्न संस्थाओं में1.5 लाख रिक्त पदों पर होगी बहाली

नए साल में 1.5 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए अनुशंसा विभिन्न संस्थाओं और आयोगों को भेज दी गई है । इन पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और प्रारंभिक परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने सात निश्चय-2 के तहत 2020-25 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया है।

30 हजार सिपाही पद पर होगी बहाली

नए साल में 30 हजार से ज्यादा सिपाही की बहाली होगी। ये बहालियाँ विभिन्न चरणों में होनी है। जिनमें 19838 पुलिस सिपाही, 4366 चालक सिपाही, 1799 पुलिस दारोगा, 2417 कक्षपाल, 1685 मद्य निषेध सिपाही, 108 चलंत दस्ता सिपाही, 33 प्रवर्तन अवर निरीक्षक, 25 सहायक जेल अधीक्षक (भूतपूर्व सैनिक) और 24 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (रेंज ऑफिसर) शामिल हैं।

35 हजार शिक्षक पद पर होगी बहाली

इसी प्रकार से शिक्षा विभाग में भी करीब 30 हजार शिक्षक और साढ़े पांच हजार लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। इसको लेकर सरकार की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नए साल में इन पदों पर भर्ती पूरी कर लेनी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 26 पदों पर बहाली होनी है। इसमें हजार डॉक्टर, नर्स और तकनीकी स्टॉफ शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

2026 में ‘रफ्तार’ भरेगा बिहार! मिलेगा पहला 6-लेन हाईवे, पटना से पूर्णिया और भागलपुर तक बनेगा एक्सप्रेस-वे
पटना
NH-148

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

01 Jan 2026 01:44 pm

Published on:

01 Jan 2026 01:43 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Sarkari Naukri 2025: शुरू कर दीजिए तैयारी! 2026 में 3 लाख सरकारी पदों पर बहाली, 10 लाख रोजगार का भी होगा सृजन

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.