Bihar Sarkari Naukri 2025: शुरू कर दीजिए तैयारी! 2026 में 3 लाख सरकारी पदों पर बहाली, 10 लाख रोजगार का भी होगा सृजन

Bihar Sarkari Naukri 2025: बिहार में नए साल 2026 में जॉब की बहार आएगी । मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत विभिन्न कंपनियों में 25 हजार युवाओं को इंटर्नशिप का लाभ मिलेगा। मार्च 2026 तक 5 हजार और अप्रैल से दिसंबर तक 20 हजार युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। बिहार और दूसरे राज्यों की 50 से अधिक कंपनियों ने इंटर्नशिप कराने में दिलचस्पी दिखाई है। सरकार इंटर्नशिप करने वालों को 4-6 हजार रुपये महीने देगी।
नए साल में 1.5 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए अनुशंसा विभिन्न संस्थाओं और आयोगों को भेज दी गई है । इन पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और प्रारंभिक परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने सात निश्चय-2 के तहत 2020-25 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया है।
नए साल में 30 हजार से ज्यादा सिपाही की बहाली होगी। ये बहालियाँ विभिन्न चरणों में होनी है। जिनमें 19838 पुलिस सिपाही, 4366 चालक सिपाही, 1799 पुलिस दारोगा, 2417 कक्षपाल, 1685 मद्य निषेध सिपाही, 108 चलंत दस्ता सिपाही, 33 प्रवर्तन अवर निरीक्षक, 25 सहायक जेल अधीक्षक (भूतपूर्व सैनिक) और 24 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (रेंज ऑफिसर) शामिल हैं।
इसी प्रकार से शिक्षा विभाग में भी करीब 30 हजार शिक्षक और साढ़े पांच हजार लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। इसको लेकर सरकार की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नए साल में इन पदों पर भर्ती पूरी कर लेनी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 26 पदों पर बहाली होनी है। इसमें हजार डॉक्टर, नर्स और तकनीकी स्टॉफ शामिल हैं।
