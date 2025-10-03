बिहार में IAS अफसरों की बड़ी अदला-बदली, 7 सीनियर अधिकारियों का ट्रांसफर, पटना के आयुक्त को भी नई जिम्मेदारी

बिहार में चुनावी हलचल तेज है और नीतीश कुमार की अगुवाई में कैबिनेट लगातार बड़े फैसले ले रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रशासनिक स्तर पर भी यह फेरबदल आगामी चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनावी माहौल में प्रशासनिक मशीनरी को दुरुस्त करने और मजबूत नियंत्रण के मकसद से सरकार ने यह बड़ा बदलाव किया है।