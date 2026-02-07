बिहार: SC-ST एक्ट के दुरुपयोग पर भड़के मंत्री अशोक चौधरी, दरभंगा में 70 ब्राह्मणों पर केस को बताया गंभीर मामला

29 जनवरी को, जब हेमकांत झा की बहन और जीजा हरिनगर आए थे, तो कैलाश पासवान ने कथित तौर पर उनकी कार रोककर अपने बकाया पैसे की मांग की। हालांकि, श्रीनाथ झा ने कथित तौर पर हस्तक्षेप किया और हेमकांत की बहन और जीजा को गांव से सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की। अगले दिन, कैलाश ने कथित तौर पर श्रीनाथ पर हमला किया। हेमकांत, जिसे भी कथित तौर पर कैलाश और अन्य लोगों ने पीटा था, ने शिकायत दर्ज कराई। चूंकि चोटों की प्रकृति गंभीर नहीं थी, इसलिए मामला BNS की जमानती धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।