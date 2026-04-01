बिहार में 1 अप्रैल से बड़े बदलाव: सस्ती- महंगी बिजली, कचरा नियम सख्त, प्रॉपर्टी और रोजमर्रा खर्च पर पड़ेगा असर

बिहार में आज, 1 अप्रैल 2026 से आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब, बिजली बिल, टैक्स फाइलिंग, यात्रा और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर पड़ेगा। राज्य में अब दिन के समय बिजली सस्ती और रात में महंगी होगी। वहीं, पटना नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सख्त नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत अब घरों से निकलने वाले कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, सरकार ने डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत किया है तथा रेलवे टिकट के नियमों में भी पारदर्शिता लाने के लिए बदलाव किए गए हैं।