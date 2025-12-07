Bihar Crime: बिहार में डबल मर्डर! भोजपुर में महिला के सिर में गोली मारी, नवादा में छात्र को चाकू से गोदा

विजिलेंस टीम ने शनिवार को पटना के गुलजारबाग पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफ़ेसर एवं छात्रावास अधीक्षक मिथिलेश कुमार को 1.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। उन्हें बॉयज़ हॉस्टल के दफ़्तर में पैसा लेते गिरफ्तार करने के बाद, शनिवार देर रात उनके कुम्हरार स्थित बजरंगपुरी फ्लैट पर छापेमारी की गई, जहाँ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बरामद हुए। मिथिलेश पर आरोप है कि मेस संचालक संदीप कुमार दुबे (उर्फ रौनक) ने उन पर रिश्वत माँगने का आरोप लगाया था। पैसे न देने पर मेस से जुड़े काम में बाधा डालने का दावा किया गया था, जिससे परेशान होकर संचालक ने लिखित शिकायत विजिलेंस टीम को दी। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने प्रोफ़ेसर मिथिलेश कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा।