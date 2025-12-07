Bihar Crime: बिहार में डबल मर्डर! भोजपुर में महिला के सिर में गोली मारी, नवादा में छात्र को चाकू से गोदा

क्राइम न्यूज (फोटो- पत्रिका)
Bihar Crime:बिहार के भोजपुर जिले के अगिआंव बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला की रविवार की सुबह अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। महिला की पहचान 21‑वर्षीय निराशा देवी के रूप में हुई है, जो अगिआंव बाजार निवासी मणिभूषण गुप्ता की पत्नी हैं। अपराधियों ने उनके सिर में गोली मारी और फरार हो गए । पुलिस के अनुसार हत्या पैसे के लेन‑देन की वजह से हुई है और इस हत्या में संलिप्त आरोपी की पहचान हो गई है। पीरो एसडीपीओ के. के. सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं और एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है।
इधर, अपराधियों ने नवादा में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना जिला के नगर थाना क्षेत्र के गोनावां स्थित मज़ार के पास हुई। मृतक की पहचान रामनगर मोहल्ले के 26‑वर्षीय प्रशांत कुमार उर्फ विपुल सिंह के रूप में हुई है। प्रशांत कुमार पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। शुक्रवार को वह अपने दोस्त की शादी समारोह में शामिल होने के लिए नवादा आया था और रविवार को पटना लौट रहा था। बीच रास्ते में अपराधियों ने उसे घेर लिया और चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है।
बेतिया पुलिस ने शनिवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शशांक पांडेय को गिरफ्तार किया। शशांक पांडेय पर मैनाटांड़ थाना क्षेत्र के चिउटाहा गांव में स्थित किसान जिशान जुल्फेकार के फार्म हाउस में तोड़‑फोड़ कर लूटपाट करने का आरोप है। जिशान जुल्फेकार ने बताया कि शशांक पांडेय ने अपने साथियों के साथ लूटपाट के बाद फार्म हाउस में आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शातिर कुख्यात शशांक पांडेय के साथ अविनाश मिश्रा, हरिराज मांझी और रघु मांझी को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और गांव में पुलिस कैंप कर रही है।
विजिलेंस टीम ने शनिवार को पटना के गुलजारबाग पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफ़ेसर एवं छात्रावास अधीक्षक मिथिलेश कुमार को 1.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। उन्हें बॉयज़ हॉस्टल के दफ़्तर में पैसा लेते गिरफ्तार करने के बाद, शनिवार देर रात उनके कुम्हरार स्थित बजरंगपुरी फ्लैट पर छापेमारी की गई, जहाँ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बरामद हुए। मिथिलेश पर आरोप है कि मेस संचालक संदीप कुमार दुबे (उर्फ रौनक) ने उन पर रिश्वत माँगने का आरोप लगाया था। पैसे न देने पर मेस से जुड़े काम में बाधा डालने का दावा किया गया था, जिससे परेशान होकर संचालक ने लिखित शिकायत विजिलेंस टीम को दी। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने प्रोफ़ेसर मिथिलेश कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा।
