बिहार पंचायत चुनाव 2026: पुरानी प्रक्रिया कायम, आरक्षण में नया फॉर्मूला होगा लागू

बिहार पंचायत चुनाव 2026 पंचायत चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने गया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रमुख और उप-प्रमुख के पदों के चुनाव भी मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार ही होंगे, जैसे पिछले चुनावों में हुए थे। साथ ही उन्होंने बताया कि 2026 के पंचायत चुनावों के लिए जल्द ही एक नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा।