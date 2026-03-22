बॉलीवुड की धमक और बिहार की विरासत: गांधी मैदान में सोना महापात्रा मचाएंगी धूम, 114वें स्थापना दिवस पर जश्न शुरू

बिहार दिवस के अवसर पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित और सुव्यवस्थित रखने के लिए प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। पटना के गांधी मैदान में 94 मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ 128 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी और लाठीबल भी मौजूद रहेंगे।