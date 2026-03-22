22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बॉलीवुड की धमक और बिहार की विरासत: गांधी मैदान में सोना महापात्रा मचाएंगी धूम, 114वें स्थापना दिवस पर जश्न शुरू

बिहार दिवस के अवसर पर सरकार की ओर से पटना में विशेष तैयारियां की गई हैं। इस बार स्थापना दिवस पर राज्य की सांस्कृतिक शक्ति, समृद्ध विरासत और विकास की कहानी को भव्य मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 22, 2026

बिहार दिवस

बिहार आज अपना 114वां स्थापना दिवस ‘उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार’ थीम के साथ मना रहा है। 22 और 23 मार्च 2026 को पटना में गांधी मैदान, श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल और रवींद्र भवन में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

बिहार सरकार की ओर से आयोजित इस समारोह में बॉलीवुड से लेकर लोक संस्कृति तक के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। खास बात यह है कि इन सभी कार्यक्रमों में प्रवेश निशुल्क रखा गया है।

सोना महापात्रा से लेकर ‘गबरघिचोर’

बिहार दिवस की शुरुआत आज (22 मार्च) गांधी मैदान से होगी। मुख्य मंच पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका सोना महापात्रा की मधुर प्रस्तुति से होगी, जो अपनी आवाज से दर्शकों को झूमने पर मजबूर करेंगी।

वहीं, श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में शास्त्रीय संगीत की धरोहर पंडित जगत नारायण पाठक ध्रुपद गायन की प्रस्तुति देंगे। इसी मंच पर ओडिसी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार रमिंदर खुराना और समकालीन नृत्य की प्रतिभाशाली प्राची पल्लवी साहू अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी।

रवींद्र भवन में कमलेश कुमार सिंह के लोकगीतों के साथ लोक संगीत का आनंद मिलेगा। इसके बाद भोजपुरी लोक संस्कृति के महान कलाकार भिखारी ठाकुर की अमर कृति ‘गबरघिचोर’ की नाट्य प्रस्तुति भी की जाएगी, जो दर्शकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होगी।

प्रदर्शनी और व्यंजनों के संग सजा गांधी मैदान

बिहार दिवस के अवसर पर 22 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक गांधी मैदान के सांस्कृतिक पवेलियन में स्थानीय कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।

शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में छात्र-छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वहीं, पर्यटन, कला-संस्कृति और अन्य विभागों के स्टॉल पर बिहार की समृद्ध विरासत और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा।

इसके साथ ही बिहार के पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करेगी। बिहार दिवस के अवसर पर लगने वाला पुस्तक मेला भी युवाओं के बीच खास आकर्षण का केंद्र रहेगा।

गांधी मैदान में कड़ी सुरक्षा

बिहार दिवस के अवसर पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित और सुव्यवस्थित रखने के लिए प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। पटना के गांधी मैदान में 94 मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ 128 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी और लाठीबल भी मौजूद रहेंगे।

सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चारों सेक्टरों में एंबुलेंस, डॉक्टर और प्राथमिक उपचार केंद्र को सक्रिय रखा गया है। साथ ही यातायात व्यवस्था और निकास मार्गों पर किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: संजय झा ने बताया सीएम का अगला बड़ा प्लान, बोले – बिहार को नहीं छोड़ेंगे नीतीश
पटना
JDU sanjay jha on Iran-Israel Conflict

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

22 Mar 2026 11:32 am

Published on:

22 Mar 2026 10:07 am

Hindi News / Bihar / Patna / बॉलीवुड की धमक और बिहार की विरासत: गांधी मैदान में सोना महापात्रा मचाएंगी धूम, 114वें स्थापना दिवस पर जश्न शुरू

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार पंचायत चुनाव 2026: पुरानी प्रक्रिया कायम, आरक्षण में नया फॉर्मूला होगा लागू

पटना

Bihar Politics: CM बदलने से पहले सेट हो रहा पूरा प्लान, सत्ता हस्तांतरण में लग सकता है समय

Nitish Kumar and Amit Shah
पटना

बिहार के इस जिले को दहलाने वाले थे 2 खूंखार नक्सली, ऐन वक्त पर STF-पुलिस को लगी भनक, 40 किलो विस्फोटक बरामद

Bihar Police Suicide Theory
राष्ट्रीय

बिहार: इंस्टाग्राम चैट से शुरू हुई कहानी, मौत पर खत्म, सारण में नाबालिग की मौत के पीछे क्या है सच?

पटना

पटना: बारिश के बीच ईद की नमाज, 20 साल में नीतीश कुमार पहली बार गांधी मैदान में नहीं पहुंचे, निशांत रहे मौजूद

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.