बिहार: इंस्टाग्राम चैट से शुरू हुई कहानी, मौत पर खत्म, सारण में नाबालिग की मौत के पीछे क्या है सच?

फिलहाल, इस मामले में गांव के दलित मोहल्ले के लोग चुपचाप स्थिति को देख रहे हैं। वे इस संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं और यही कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक महिला ने बताया कि वह और उसकी बेटी बीमार थीं, इसलिए उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। वहीं, गांव के मुखिया ने भी कहा कि उनके पास इस मामले में “कोई जानकारी नहीं है।” घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। स्थिति को देखते हुए पुलिस मौके पर कैंप कर रही है।