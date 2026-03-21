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बिहार: इंस्टाग्राम चैट से शुरू हुई कहानी, मौत पर खत्म, सारण में नाबालिग की मौत के पीछे क्या है सच?

सोशल साइट इंस्टाग्राम पर शुरू हुई लड़का-लड़की की दोस्ती और फिर कुएं से मिली लड़की की लाश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं, पुलिस जांच में सामने आ रहे तथ्य भी इस मामले को और उलझा रहे हैं।

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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

Mar 21, 2026

सांकेतिक तस्वीर

बिहार के सारण जिले के डेरनी थाना क्षेत्र में कुएं से मिली नाबालिग लड़की की मौत को लेकर पुलिस जांच जारी है। मृतका की मां ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में जांच के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।

इधर, पीड़िता के घर पर लोगों की भीड़ जुट रही है। लड़की के पिता दमन और दीव की एक मिल में काम करते हैं। बेटी की मौत की खबर मिलते ही वे 13 मार्च को तुरंत घर लौट आए। 18 से 20 हजार रुपये की मासिक आय पर परिवार चलाने वाले पिता ने बताया कि उनकी बेटी बेहद हुनरमंद थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी। वह मोटरसाइकिल भी चला लेती थी और पुलिस में भर्ती होने का सपना देखती थी। इतना कहते-कहते वे भावुक हो उठते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं।

क्या है मामला

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 11 मार्च की शाम करीब 5 बजे सूचना मिली कि एक लड़की की कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ग्रामीणों ने शव को कुएं से निकालकर किनारे रख दिया था।

पुलिस के मुताबिक, मां और ग्रामीणों के बयानों से यह बात सामने आई कि लड़की को धक्का दिया गया, जिससे वह कुएं में गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया।

घटना के अगले दिन 12 मार्च को मां के अंगूठे के निशान वाली लिखित शिकायत के आधार पर POCSO एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें मुख्य आरोपी समेत चार अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव के ही 18 वर्षीय एक दलित युवक और चार अन्य के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इन पर गैर-इरादतन हत्या, हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाने, मारपीट, आपराधिक साजिश रचने और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्षीय राजपूत लड़की का एक दलित किशोर के साथ प्रेम संबंध था। जातिगत बाधाओं के कारण दोनों के बीच यह रिश्ता अधिकतर सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ा।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लड़की ने कथित तौर पर इंस्टाग्राम पर लड़के को बताया था कि वह पुराने घर जा रही है, जहां दोनों की मुलाकात हुई। इसी दौरान लड़की की मां उसे ढूंढ़ रही थी और उसने पड़ोसियों से उसके बारे में जानकारी ली। बाद में उसे परिवार के सुनसान पड़े घर में उस किशोर के साथ पाया गया।

बताया जाता है कि लड़की की एक बहन भी मौके पर पहुंच गई थी। इस बीच, जैसे ही वहां भीड़ जुटने लगी, आरोपी कथित तौर पर मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में किशोर ने स्वीकार किया कि वह लड़की को जानता था, इंस्टाग्राम पर उससे बातचीत करता था और घटना वाले दिन भी दोनों के बीच बात हुई थी।

लड़का भाग गया कुएँ में मिली लड़की की लाश

इधर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि सबूतों के आधार पर पता चलता है कि लड़की उस दिन दोपहर करीब 2:30 बजे परिवार के पुराने घर गई थी। परिजनों ने उसे वहां देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी दौरान लड़का मौके से भाग गया, जबकि बाद में लड़की का शव कुएं में मिला। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह गलती से कुएं में गिरी, उसने खुद छलांग लगाई या उसे किसी ने धक्का दिया।

पुलिस अधिकारियों ने आगे बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत डूबने से हुई है। शरीर पर बाहरी चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं और न ही यौन उत्पीड़न के संकेत पाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चार अन्य लोगों की भूमिका और मुख्य आरोपी से उनके संबंधों की जांच की जा रही है, हालांकि अब तक घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो सकी है।

कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं

फिलहाल, इस मामले में गांव के दलित मोहल्ले के लोग चुपचाप स्थिति को देख रहे हैं। वे इस संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं और यही कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक महिला ने बताया कि वह और उसकी बेटी बीमार थीं, इसलिए उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। वहीं, गांव के मुखिया ने भी कहा कि उनके पास इस मामले में “कोई जानकारी नहीं है।” घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। स्थिति को देखते हुए पुलिस मौके पर कैंप कर रही है।

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Published on:

21 Mar 2026 03:30 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार: इंस्टाग्राम चैट से शुरू हुई कहानी, मौत पर खत्म, सारण में नाबालिग की मौत के पीछे क्या है सच?

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