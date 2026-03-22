महिला रोजगार योजना: मैपिंग में फंसे तो नहीं मिलेगी दूसरी किस्त? 20000 रुपये पाने के लिए करें ये काम

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (Mahila Rojgar Yojana) केवल 30,000 रुपये तक ही सीमित नहीं है, बल्कि, यह एक व्यापक रूपरेखा है जिसे महिलाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके तहत कुल 2,10,000 की राशि पांच किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त के रूप में 10,000 की राशि पहले ही मिल चुकी है। 20,000 की दूसरी किस्त अप्रैल के आखिर या मई की शुरुआत में जारी की जानी है। इसके बाद 40,000 की तीसरी किस्त, 80,000 की चौथी किस्त और आखिर में ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में मदद के लिए 60,000 की पांचवीं किस्त जारी की जाएगी।