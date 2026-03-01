Video: कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा! गंगा में समा रही विक्रमशिला सेतु की मजबूती; 3 पिलर्स की प्रोटेक्शन वॉल टूटी

बिहार के भागलपुर जिले की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर एक बड़े हादसे की आहट सुनाई देने लगी है। गंगा नदी की तेज धाराओं और वर्षों से रखरखाव की भारी कमी के कारण, पुल के पिलर नंबर 17, 18 और 19 के चारों ओर बनी सुरक्षा दीवारें ढह गई हैं, जिससे पिलरों की मजबूती पर सीधा असर पर रहा है। पिलर नंबर 18 की स्थिति सबसे भयावह है, जहां कंक्रीट का सुरक्षा घेरा पूरी तरह गंगा की लहरों में समा चुका है। ऐसे में, अब उन लाखों लोगों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है जो हर दिन इस पुल से गुजरते हैं।