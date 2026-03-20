‘सच दिखाना गलत नहीं, अतीक अहमद…’, फिल्म धुरंधर 2 के चर्चित किरदार पर बोले बिहार के कृषि मंत्री

शुक्रवार (20 मार्च 2026) को मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि फिल्मों का मूल उद्देश्य समाज की सच्चाई को जनता के सामने लाना है। उन्होंने अतीक अहमद का जिक्र करते हुए कहा, 'असल में जो फिल्म बनती है, वह मूल रूप से समाज में घटित होने वाली घटनाओं का चित्रण करता है और उसे लोगों तक पहुंचाता है, परोसता है। अतीक अहमद सांसद थे। वे मेरे साथ संसद में थे और मैंने उन्हें बहुत अच्छे से देखा। उनको तो अच्छी तरह से जानता भी हूं। तो ठीक किया है, फिल्म को लोगों ने सराहा है, उसके टिकट तो ब्लैक से बिक रहे हैं।'