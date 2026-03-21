बिहार के इस जिले को दहलाने वाले थे 2 खूंखार नक्सली, ऐन वक्त पर STF-पुलिस को लगी भनक, 40 किलो विस्फोटक बरामद

गिरफ्तार नक्सलियों की पहचान दयानंद राजवंशी उर्फ गुर्जर उर्फ पप्पू और मिथलेश राजवंशी के रूप में हुई है। दोनों आरोपी रजौली थाना क्षेत्र के हरदिया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, ये दोनों लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में शामिल थे और संगठन के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे।