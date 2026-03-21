Commercial LPG: कमर्शियल गैस को लेकर बड़ी खबर, मोदी सरकार ने उठाया एक और नया कदम

इसमें शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता दी गई है. कुल कमर्शियल एलपीजी का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों को दिया जा रहा है। उधर, केंद्र सरकार एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठा रही है।