21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Commercial LPG: कमर्शियल गैस को लेकर बड़ी खबर, मोदी सरकार ने उठाया एक और नया कदम

केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है। शनिवार को जारी आदेश के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल एलपीजी का आवंटन अब 50% तक बढ़ा दिया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Mar 21, 2026

Commercial gas cylinder prices reduced

कमर्शियल गैस सिलेंडर। (फोटो-IANS)

कमर्शियल एलपीजी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसमें पहले से दिए गए 20 प्रतिशत और पीएनजी विस्तार से जुड़े सुधारों के आधार पर दिए गए 10 प्रतिशत के साथ अब अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन जोड़ा गया है।

किन लोगों को मिलेगा अतिरिक्त एलपीजी?

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि यह अतिरिक्त 20 प्रतिशत एलपीजी गैस उन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जहां इसकी ज्यादा जरूरत है।

इनमें रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी यूनिट, सरकारी सब्सिडी वाले कैंटीन, कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले सिलेंडर शामिल हैं।

राज्यों ने जारी किया नया ऑर्डर

मंत्रालय ने यह बताया कि 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-घरेलू एलपीजी के वितरण के आदेश जारी कर दिए हैं।

बाकी राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा रही हैं। नई जानकारी के मुताबिक, पिछले एक हफ्ते में करीब 13,479 मीट्रिक टन एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की गई है।

इन क्षेत्रों को प्राथमिकता

इसमें शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता दी गई है. कुल कमर्शियल एलपीजी का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों को दिया जा रहा है। उधर, केंद्र सरकार एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठा रही है।

केंद्र सरकार ने शनिवार को बताया कि देश भर में लगातार छापेमारीकी जा रही है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अब तक 3,500 से ज्यादा छापे मारे गए हैं और करीब 1,400 सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

कई पेट्रोल पंपों की भी ली गई तलाशी

तेल कंपनियों के अधिकारियों ने 2,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप और एलपीजी एजेंसियों पर अचानक जांच भी की है, ताकि सप्लाई सुचारू बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो।

सरकार ने कहा कि युद्ध जैसे हालात के बावजूद घरेलू एलपीजी और पीएनजी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, साथ ही अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को भी प्राथमिकता दी गई है।

ये भी पढ़ें

LPG Cylinder Crisis : ऑनलाइन बताया, सिलेंडर डिलीवर पर मिला नहीं, उपभोक्ता परेशान-आखिर ये खेल क्या है?
बांसवाड़ा
Rajasthan LPG Cylinder Crisis online Told cylinder delivered found not consumer upset Know what is game

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

LPG Cylinder Crisis

Updated on:

21 Mar 2026 06:14 pm

Published on:

21 Mar 2026 06:05 pm

Hindi News / National News / Commercial LPG: कमर्शियल गैस को लेकर बड़ी खबर, मोदी सरकार ने उठाया एक और नया कदम

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Weather Alert: 22, 23, 24, 25 और 26 मार्च को होगी भयंकर बारिश व बर्फबारी, इन राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का कहर जारी…

weather update
राष्ट्रीय

LPG Crisis: LPG लदे दो और भारतीय टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने को तैयार

LPG Supply Crisis
राष्ट्रीय

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत को राहत, ईरानी नौसेना की मदद से होर्मुज पार कर पाया LPG टैंकर

Indian LPG Tanker Strait of Hormuz
विदेश

लोगों की धारणा रही है कि राजस्थान पत्रिका में लिखा है तो सच है: CM मोहन यादव

CM Mohan Yadav
राष्ट्रीय

इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है तो मीडिया को मजबूत करना होगा: रिटायर्ड जस्टिस अजय रस्तोगी

Retired Justice Ajay Rastogi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.