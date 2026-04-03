Bihar Politics: ‘इस्तीफा नहीं, फिर पत्र क्यों?’ नीतीश की ‘विदाई प्रक्रिया’ पर तेजस्वी ने खड़े किए सवाल

Bihar Politics मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी नीतीश कुमार को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलती रहेगी। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से जारी पत्र के वायरल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस पत्र का जिक्र करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ऐसी ‘असम्मानजनक विदाई’ उनके दल और समर्थकों ने शायद सपने में भी नहीं सोची होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके इस्तीफे से पहले ही गृह विभाग और अधिकारी उन्हें ‘भूतपूर्व’ बताने में जुट गए हैं। साथ ही, उन्होंने तंज कसते हुए कहा “अभी देखिए, आगे और क्या-क्या होता है।”