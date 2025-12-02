तेजस्वी यादव अचानक दिल्ली हुए रवाना, मॉनसून सत्र के बीच में ही क्यों निकले पटना से? चुप्पी अब भी बरकरार

दिल्ली रवाना होने से कुछ घंटे पहले तेजस्वी यादव ने विधानसभा में नए स्पीकर डॉ. प्रेम कुमार को बधाई देते हुए जोरदार भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, “हम यहां सिर्फ़ रस्म निभाने नहीं, बिहार को अव्वल राज्य बनाने आए हैं। सरकार भटकेगी तो विपक्ष आईना दिखाएगा।” उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष का सरकार से कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है, लेकिन अगर सरकार जनहित से भटकेगी या गलती करेगी, तो विपक्ष उसे आईना दिखाने का काम पूरी मजबूती से करेगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनका एयरपोर्ट पर पूरी तरह मौन रहना और किसी सवाल का जवाब न देना लोगों के बीच सवाल खड़े कर रहा है।