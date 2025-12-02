Patrika LogoSwitch to English

पटना

तेजस्वी यादव अचानक दिल्ली हुए रवाना, मॉनसून सत्र के बीच में ही क्यों निकले पटना से? चुप्पी अब भी बरकरार

Bihar Politics: बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अचानक दिल्ली रवाना हो गए। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया ने पूछा, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पिछले एक सप्ताह के अंदर यह उनकी दूसरी दिल्ली यात्रा है. 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 02, 2025

राजद नेता तेजस्वी यादव

Bihar Politics: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने के तुरंत बाद वह पटना एयरपोर्ट पहुंचे और एयर इंडिया के विमान से दिल्ली के लिए निकल गए। हालांकि, उनके इस अचानक दौरे का कारण स्पष्ट नहीं है। एक सप्ताह के अंदर तेजस्वी यादव की यह दूसरी दिल्ली यात्रा है।

बिना बातचीत के दिल्ली रवाना, मीडिया से दूरी कायम

तेजस्वी यादव एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए, लेकिन इस दौरान उनका रुख पूरी तरह से शांत और चुप्पी भरा रहा। एयरपोर्ट पर मौजूद पत्रकारों ने लगातार उनसे यात्रा के कारण के बारे में सवाल किए, पर तेजस्वी ने न कुछ कहा, न सुना। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही तेजस्वी मीडिया से दूरी बनाए हुए नजर आ रहे हैं। पहले वे अक्सर मीडिया के सवालों का जवाब दिया करते थे, लेकिन अब लगातार चुप्पी साधे हुए हैं।

परिवार पहले ही दिल्ली में, दोबारा क्यों गए तेजस्वी?

तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री और दोनों बच्चे (बेटी कात्यायनी और बेटा इराज) कुछ दिन पहले ही दिल्ली रवाना हो चुके हैं और अभी वहीं मौजूद हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव की यह दिल्ली यात्रा एक सप्ताह के अंदर दूसरी यात्रा है। इससे पहले 27 नवंबर को भी वे दिल्ली गए थे। हालांकि उनके जाने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, जिससे अटकलों का दौर तेज हो गया है।

सदन में बोले थे मजबूती से, एयरपोर्ट पर मौन क्यों?

दिल्ली रवाना होने से कुछ घंटे पहले तेजस्वी यादव ने विधानसभा में नए स्पीकर डॉ. प्रेम कुमार को बधाई देते हुए जोरदार भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, “हम यहां सिर्फ़ रस्म निभाने नहीं, बिहार को अव्वल राज्य बनाने आए हैं। सरकार भटकेगी तो विपक्ष आईना दिखाएगा।” उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष का सरकार से कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है, लेकिन अगर सरकार जनहित से भटकेगी या गलती करेगी, तो विपक्ष उसे आईना दिखाने का काम पूरी मजबूती से करेगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनका एयरपोर्ट पर पूरी तरह मौन रहना और किसी सवाल का जवाब न देना लोगों के बीच सवाल खड़े कर रहा है।

Bihar news

तेजस्वी यादव

02 Dec 2025 05:39 pm

