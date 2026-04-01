बिहार में नई सरकार: बीजेपी नेतृत्व तय, सम्राट चौधरी के नाम पर सस्पेंस, 12 अप्रैल को एनडीए बैठक में लगेगी अंतिम मुहर

इस बैठक में प्रदेश कोर ग्रुप से मुख्यमंत्री का नाम मांगा गया है। इसके बाद इस नामों में से किसी एक पर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। जो नाम कोर ग्रुप में सहमति से तय होगा, उसी आधार पर पार्टी आलाकमान अंतिम फैसला लेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद की रेस में फिलहाल सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। अगर कोर ग्रुप की बैठक में बहुत विरोध नहीं हुआ, तो उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना मजबूत है। लेकिन अगर विरोध हुआ, तो अन्य विकल्पों पर भी चर्चा हो सकती है।