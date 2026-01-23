परमानंद यादव के एनकाउंटर से पहले क्या-क्या हुआ? पढ़िए लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसने की क्या है तैयारी

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर एनकाउंटर में ढेर (X)
बिहार पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने एनकाउंटर के बाद कुख्यात अपराधी परमानंद यादव उर्फ नेपाली को गिरफ्तार किया, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का साथी है। STF के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ऑपरेशंस) कुंदन कृष्णन ने बताया कि 22 जनवरी को यह ऑपरेशन शुरू किया गया था, जब खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ हथियारबंद अपराधी पटना के बेउर पुलिस स्टेशन इलाके में एक बड़ा घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लेकिन, पुलिस इसकी तैयारी काफी पहले से कर रही थी। पुलिस को सफलता 22 जनवरी को मिली।
डीजी कृष्णन ने कहा कि STF और पटना जिला पुलिस की एक संयुक्त टीम ने पुलिस को मिले इनपुट पर छापा मारा और तीन लोगों - विक्की उर्फ नीरज कुमार और चंदन, दोनों जहानाबाद जिले के रहने वाले, और लखीसराय के शिवम आनंद - को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, आरोपियों में से एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार अपराधी ने पूछताछ के दौरान बताया कि भागा हुआ अपराधी परमानंद यादव था, जो झारखंड के लातेहार जिले का रहने वाला है। इस जानकारी के आधार पर, संयुक्त पुलिस टीम ने यादव को पटना जिले के मसौढ़ी पुलिस स्टेशन इलाके में ट्रैक किया और उसे गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की।
डीजी (ऑपरेशंस) ने कहा कि पुलिस जब उसकी घेरबंदी करने में सफल रही और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा , तो यादव ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में, वह घायल हो गया और बाद में उसे एक अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यादव के पास से एक 9 एमएम पिस्टल, दो खाली कारतूस, एक मोटरसाइकिल, दो मोबाइल फोन, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किया। पहले गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों से पुलिस ने एक रिवॉल्वर, छह कारतूस, चार मोबाइल फोन, एक पासपोर्ट, 40,000 रुपये नकद और 5,110 रुपये की नेपाली मुद्रा भी जब्त की।
कृष्णन ने कहा कि यादव के झारखंड में सक्रिय "माओवादी संगठनों से संबंध हैं" और उसके खिलाफ गुमला, लातेहार और राज्य के अन्य जिलों में "15 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले" दर्ज हैं। उन्होंने आगे कहा, "वह अमन साहू गैंग से जुड़े गैंगस्टर राहुल सिंह के संपर्क में भी था और 11 दिसंबर, 2025 को अपने साथियों से मिलने मलेशिया गया था।" पूछताछ के दौरान, यादव ने बताया कि पलामू जिले का रहने वाला बादल सिंह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ-साथ राहुल दुबे और राहुल सिंह से भी जुड़ा हुआ था, और झारखंड और बिहार में ऑडियो और वीडियो कॉल के ज़रिए ठेकेदारों और व्यापारियों से रंगदारी वसूलने में शामिल था।
डीजी कृष्णन के अनुसार गैंग से जुड़े रंगदारी के मामले नवंबर के आखिर और दिसंबर 2025 की शुरुआत में रोहतास और औरंगाबाद जिलों में दर्ज किए गए थे। उन्होंने आगे कहा, "एक और मामला बक्सर में एक बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के HR हेड से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने से जुड़ा है।" बिहार पुलिस इन मामलों में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए झारखंड पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग