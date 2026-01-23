परमानंद यादव के एनकाउंटर से पहले क्या-क्या हुआ? पढ़िए लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसने की क्या है तैयारी

डीजी कृष्णन ने कहा कि STF और पटना जिला पुलिस की एक संयुक्त टीम ने पुलिस को मिले इनपुट पर छापा मारा और तीन लोगों - विक्की उर्फ ​​नीरज कुमार और चंदन, दोनों जहानाबाद जिले के रहने वाले, और लखीसराय के शिवम आनंद - को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, आरोपियों में से एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार अपराधी ने पूछताछ के दौरान बताया कि भागा हुआ अपराधी परमानंद यादव था, जो झारखंड के लातेहार जिले का रहने वाला है। इस जानकारी के आधार पर, संयुक्त पुलिस टीम ने यादव को पटना जिले के मसौढ़ी पुलिस स्टेशन इलाके में ट्रैक किया और उसे गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की।