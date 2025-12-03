School Holiday 2026: बिहार के स्कूल कब-कब रहेंगे बंद? शिक्षा विभाग ने जारी की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

School Holidays
School Holiday 2026: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 का स्कूल अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। नए कैलेंडर के मुताबिक, सरकारी स्कूलों में कुल 75 दिन की छुट्टियां होंगी। इनमें से 10 छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं, यानी प्रभावी अवकाश 65 दिन का रहेगा। विभाग का कहना है कि छुट्टियों का यह बंटवारा इसलिए किया गया है ताकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर असर न पड़े और त्योहारों का माहौल बना रहे।
कैलेंडर के अनुसार, बिहार में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 20 जून तक रहेंगी। मई-जून की भीषण गर्मी में इस ब्रेक की वजह से छात्रों की बड़ी राहत मिलेगी और पढ़ाई री-फ्रेश करने का मौका भी मिलेगा। वहीं साल के अंत में ठंड बढ़ने पर 7 दिन का विंटर वेकेशन घोषित किया गया है। इस दौरान स्कूल 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे।
कैलेंडर में गर्मियों की छुट्टियों के बाद सबसे लंबी छुट्टी 7 नवंबर से 17 नवंबर तक रखी गई है। यह अवधि दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा के पूरे त्योहार-क्रम को कवर करती है। बिहार में इन त्योहारों का बड़ा सांस्कृतिक महत्व है, इसलिए छात्रों को पूरा समय देने के लिए 10 दिन का अवकाश तय किया गया है। वहीं 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच दुर्गा पूजा की छुट्टी होगी। इसमें महाअष्टमी, महानवमी और विजयादशमी शामिल है। बिहार में यह त्योहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, इसलिए छात्रों को पूरा समय दिया गया है।
|क्रम
|अवकाश का नाम
|तिथि
|अवकाश की संख्या
|1
|मकर संक्रांति
|14 जनवरी
|1
|2
|बसंत पंचमी
|23 जनवरी
|1
|3
|गणतंत्र दिवस
|26 जनवरी
|1
|4
|संत रविदास जयंती
|1 फरवरी
|1
|5
|शब-ए-बारात
|4 फरवरी
|1
|6
|महाशिवरात्रि
|15 फरवरी
|1
|7
|होली
|3–4 मार्च
|2
|8
|रमजान का अंतिम जुम्मा
|13 मार्च
|1
|9
|ईद-उल-फितर
|21 मार्च
|1
|10
|बिहार दिवस
|22 मार्च
|1
|11
|रामनवमी
|27 मार्च
|1
|12
|महावीर जयंती
|31 मार्च
|1
|13
|गुड फ्राइडे
|3 अप्रैल
|1
|14
|भीमराव आंबेडकर जयंती
|14 अप्रैल
|1
|15
|वीर कुंवर सिंह जयंती
|23 अप्रैल
|1
|16
|जानकी नवमी
|25 अप्रैल
|1
|17
|मई दिवस / बुद्ध पूर्णिमा
|1 मई
|1
|18
|ईद-उल-जोहा (बकरीद)
|28 मई
|1
|19
|ग्रीष्मकालीन अवकाश
|1–20 जून
|20
|20
|मुहर्रम
|27 जून
|1
|21
|कबीर जयंती
|29 जून
|1
|22
|चेहल्लुम
|4 अगस्त
|1
|23
|स्वतंत्रता दिवस
|15 अगस्त
|1
|24
|अंतिम श्रावणी सोमवार
|24 अगस्त
|1
|25
|हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस
|26 अगस्त
|1
|26
|रक्षाबंधन
|28 अगस्त
|1
|27
|श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
|4 सितंबर
|1
|28
|हरितालिका तीज
|14 सितंबर
|1
|29
|अनंत चतुर्दशी
|25 सितंबर
|1
|30
|महात्मा गांधी जयंती
|2 अक्टूबर
|1
|31
|जीवित पुत्रिका व्रत
|5 अक्टूबर
|1
|32
|दुर्गा पूजा (कलश स्थापना)
|11 अक्टूबर
|1
|33
|दुर्गा पूजा
|17–21 अक्टूबर
|5
|34
|दीपावली / चित्रगुप्त पूजा / भैया दूज / छठ पूजा
|7–17 नवंबर
|10
|35
|गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा
|24 नवंबर
|1
|36
|शीतकालीन अवकाश
|25–31 दिसंबर
|7
शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि लंबी छुट्टियों के दौरान छात्रों को गृहकार्य और प्रोजेक्ट वर्क अनिवार्य रूप से दिया जाए। खासकर गर्मी छुट्टी, दीपावली–छठ और शीतकालीन अवकाश के दौरान। स्कूल खुलते ही शिक्षकों को इन कार्यों का मूल्यांकन करना होगा।
