School Holiday 2026: बिहार के स्कूल कब-कब रहेंगे बंद? शिक्षा विभाग ने जारी की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

1 मकर संक्रांति 14 जनवरी 1

2 बसंत पंचमी 23 जनवरी 1

3 गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1

4 संत रविदास जयंती 1 फरवरी 1

5 शब-ए-बारात 4 फरवरी 1

6 महाशिवरात्रि 15 फरवरी 1

7 होली 3–4 मार्च 2

8 रमजान का अंतिम जुम्मा 13 मार्च 1

9 ईद-उल-फितर 21 मार्च 1

10 बिहार दिवस 22 मार्च 1

11 रामनवमी 27 मार्च 1

12 महावीर जयंती 31 मार्च 1

13 गुड फ्राइडे 3 अप्रैल 1

14 भीमराव आंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 1

15 वीर कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल 1

16 जानकी नवमी 25 अप्रैल 1

17 मई दिवस / बुद्ध पूर्णिमा 1 मई 1

18 ईद-उल-जोहा (बकरीद) 28 मई 1

19 ग्रीष्मकालीन अवकाश 1–20 जून 20

20 मुहर्रम 27 जून 1

21 कबीर जयंती 29 जून 1

22 चेहल्लुम 4 अगस्त 1

23 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1

24 अंतिम श्रावणी सोमवार 24 अगस्त 1

25 हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस 26 अगस्त 1

26 रक्षाबंधन 28 अगस्त 1

27 श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर 1

28 हरितालिका तीज 14 सितंबर 1

29 अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 1

30 महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1

31 जीवित पुत्रिका व्रत 5 अक्टूबर 1

32 दुर्गा पूजा (कलश स्थापना) 11 अक्टूबर 1

33 दुर्गा पूजा 17–21 अक्टूबर 5

34 दीपावली / चित्रगुप्त पूजा / भैया दूज / छठ पूजा 7–17 नवंबर 10

35 गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर 1