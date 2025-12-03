Patrika LogoSwitch to English

पटना

School Holiday 2026: बिहार के स्कूल कब-कब रहेंगे बंद? शिक्षा विभाग ने जारी की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

School Holiday 2026: बिहार शिक्षा विभाग ने 2026 का स्कूल हॉलीडे कैलेंडर जारी किया है। कुल 75 दिनों की छुट्टियां, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन और त्योहारों की पूरी लिस्ट यहाँ देखें।

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 03, 2025

School Holiday

School Holidays

School Holiday 2026: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 का स्कूल अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। नए कैलेंडर के मुताबिक, सरकारी स्कूलों में कुल 75 दिन की छुट्टियां होंगी। इनमें से 10 छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं, यानी प्रभावी अवकाश 65 दिन का रहेगा। विभाग का कहना है कि छुट्टियों का यह बंटवारा इसलिए किया गया है ताकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर असर न पड़े और त्योहारों का माहौल बना रहे।

गर्मी और सर्दी की छुट्टी कब

कैलेंडर के अनुसार, बिहार में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 20 जून तक रहेंगी। मई-जून की भीषण गर्मी में इस ब्रेक की वजह से छात्रों की बड़ी राहत मिलेगी और पढ़ाई री-फ्रेश करने का मौका भी मिलेगा। वहीं साल के अंत में ठंड बढ़ने पर 7 दिन का विंटर वेकेशन घोषित किया गया है। इस दौरान स्कूल 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे।

इन त्योहारों पर लंबी छुट्टी

कैलेंडर में गर्मियों की छुट्टियों के बाद सबसे लंबी छुट्टी 7 नवंबर से 17 नवंबर तक रखी गई है। यह अवधि दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा के पूरे त्योहार-क्रम को कवर करती है। बिहार में इन त्योहारों का बड़ा सांस्कृतिक महत्व है, इसलिए छात्रों को पूरा समय देने के लिए 10 दिन का अवकाश तय किया गया है। वहीं 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच दुर्गा पूजा की छुट्टी होगी। इसमें महाअष्टमी, महानवमी और विजयादशमी शामिल है। बिहार में यह त्योहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, इसलिए छात्रों को पूरा समय दिया गया है।

School Holiday 2026: छुट्टियों का पूरा कैलेंडर

क्रमअवकाश का नामतिथिअवकाश की संख्या
1मकर संक्रांति14 जनवरी1
2बसंत पंचमी23 जनवरी1
3गणतंत्र दिवस26 जनवरी1
4संत रविदास जयंती1 फरवरी1
5शब-ए-बारात4 फरवरी1
6महाशिवरात्रि15 फरवरी1
7होली3–4 मार्च2
8रमजान का अंतिम जुम्मा13 मार्च1
9ईद-उल-फितर21 मार्च1
10बिहार दिवस22 मार्च1
11रामनवमी27 मार्च1
12महावीर जयंती31 मार्च1
13गुड फ्राइडे3 अप्रैल1
14भीमराव आंबेडकर जयंती14 अप्रैल1
15वीर कुंवर सिंह जयंती23 अप्रैल1
16जानकी नवमी25 अप्रैल1
17मई दिवस / बुद्ध पूर्णिमा1 मई1
18ईद-उल-जोहा (बकरीद)28 मई1
19ग्रीष्मकालीन अवकाश1–20 जून20
20मुहर्रम27 जून1
21कबीर जयंती29 जून1
22चेहल्लुम4 अगस्त1
23स्वतंत्रता दिवस15 अगस्त1
24अंतिम श्रावणी सोमवार24 अगस्त1
25हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस26 अगस्त1
26रक्षाबंधन28 अगस्त1
27श्रीकृष्ण जन्माष्टमी4 सितंबर1
28हरितालिका तीज14 सितंबर1
29अनंत चतुर्दशी25 सितंबर1
30महात्मा गांधी जयंती2 अक्टूबर1
31जीवित पुत्रिका व्रत5 अक्टूबर1
32दुर्गा पूजा (कलश स्थापना)11 अक्टूबर1
33दुर्गा पूजा17–21 अक्टूबर5
34दीपावली / चित्रगुप्त पूजा / भैया दूज / छठ पूजा7–17 नवंबर10
35गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा24 नवंबर1
36शीतकालीन अवकाश25–31 दिसंबर7
नोट: ईद, बकरीद, मुहर्रम की छुट्टियों में चाँद दिखने पर परिवर्तन संभव

छात्रों को मिलेगा होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क

शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि लंबी छुट्टियों के दौरान छात्रों को गृहकार्य और प्रोजेक्ट वर्क अनिवार्य रूप से दिया जाए। खासकर गर्मी छुट्टी, दीपावली–छठ और शीतकालीन अवकाश के दौरान। स्कूल खुलते ही शिक्षकों को इन कार्यों का मूल्यांकन करना होगा।

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

03 Dec 2025 04:08 pm

Hindi News / Bihar / Patna / School Holiday 2026: बिहार के स्कूल कब-कब रहेंगे बंद? शिक्षा विभाग ने जारी की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

