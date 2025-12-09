बिहार के सरकारी स्कूल बनेंगे हाइटेक! सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे बच्चे, शिक्षा मंत्री ने बताया पूरा प्लान

Bihar School:बिहार की नई सरकार बनने के बाद अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ किया है कि आने वाले महीनों में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि कंप्यूटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सीखेंगे। इसके साथ ही शिक्षकों को पढ़ाई को और प्रभावी बनाने के लिए टैब भी उपलब्ध कराए जाएंगे।