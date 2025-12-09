Indigo Crisis: बेटी के टिकट पर 41,000 लगे तो भड़के JDU नेता, बोले- पैसे लौटाओ वरना भूख हड़ताल… RJD ने कहा-बिलबिला रहे

केसी त्यागी के बयान के बाद राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब तीन दिनों से देशभर के आम यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रो रहे थे, तब जेडीयू के नेता चुप थे। लेकिन जब खुद की बेटी पर असर पड़ा, तो अब भूख हड़ताल की धमकी दी जा रही है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए लिखा, “आम आदमी भूख हड़ताल कहां करे? सरकार, DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्री सब चुप क्यों हैं? इंडिगो से चंदा भी लेंगे और सवाल भी करेंगे, यह कैसी राजनीति है?”