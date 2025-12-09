BPSC TRE 4: बिहार में 27000 टीचरों की बहाली का नोटिफिकेशन कब होगा जारी? शिक्षा मंत्री ने दी ये जानकारी…

BPSC TRE 4: बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बदलाव की तस्वीर कुछ दिनों में दिखने लगेगी। सरकारी स्कूल के छात्र भी शीघ्र ही कंप्यूटर चलाते हुए दिखेंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है और सभी विद्यालयों में लैब सहित आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि एसटीईटी का रिजल्ट आने के बाद बीपीएससी टीआरई‑4 की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।