पटना

BPSC TRE 4: बिहार में 27000 टीचरों की बहाली का नोटिफिकेशन कब होगा जारी? शिक्षा मंत्री ने दी ये जानकारी…

BPSC TRE 4: बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सभी जिलों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्योरा माँगा गया है। जनवरी के बाद शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 09, 2025

bpsc tre-4

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार (फोटो-पत्रिका)

BPSC TRE 4: बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बदलाव की तस्वीर कुछ दिनों में दिखने लगेगी। सरकारी स्कूल के छात्र भी शीघ्र ही कंप्यूटर चलाते हुए दिखेंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है और सभी विद्यालयों में लैब सहित आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि एसटीईटी का रिजल्ट आने के बाद बीपीएससी टीआरई‑4 की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।

इस संबंध में सभी जिलों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्योरा माँगा गया है। शिक्षा विभाग जनवरी के बाद शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देगा। प्राथमिक, मध्य विद्यालय और प्लस‑टू स्तर के करीब 27,000 सीटों के लिए इस चरण में बहाली होगी। इसके बाद विद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 2026 तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।

बच्चे भी सीखेंगे कंप्यूटर

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों को बताया कि सरकार सभी सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू करेगी। इसके साथ ही हर स्कूली बच्चा कंप्यूटर सीखेगा और कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण करेगा। इसके लिए स्कूलों में कंप्यूटर लैब व अन्य आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया जाएगा तथा सभी विद्यालयों में लैब और टैबलेट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

मध्याह्न भोजन

शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले 1 करोड़ 9 लाख बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस भोजन की तैयारी के लिए विद्यालयों में 2 लाख 14 हज़ार रसोइया कार्यरत हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार अब प्रदेश में नौकरी‑और‑रोजगार‑परक शिक्षा पर बल देगी, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके।

