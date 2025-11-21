Bihar Teacher Transfer: बिहार के 22,732 शिक्षकों को नीतीश सरकार का तोहफा, ट्रांसफर की नई गाइडलाइन जारी, इस तारीख तक मिल जाएगी पोस्टिंग

फाइल फोटो-पत्रिका
Bihar Teacher Transfer: बिहार में नई सरकार बनते ही शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही शिक्षा विभाग ने राज्य के 22,732 शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। महीनों से ट्रांसफर–पोस्टिंग का इंतजार कर रहे इन शिक्षकों के लिए विभाग ने विस्तृत टाइमलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के अनुसार नए साल से पहले सभी शिक्षकों को उनकी पसंद के स्कूल में पोस्टिंग मिल जाएगी।
शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षकों को नई पोस्टिंग के लिए 5 प्रखंड का ऑप्शन देना होगा। आवंटित जिले के अंदर शिक्षक अपनी पसंद के प्रखंड चुनेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमिटी शिक्षकों के विकल्प और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर सॉफ्टवेयर के जरिए पोस्टिंग तय करेगी। शिक्षकों को यह भी ध्यान रखना होगा कि ट्रांसफर लेटर में ज्वाइनिंग डेट स्पष्ट रूप से दी जाएगी और तय समय सीमा के भीतर ही शिक्षकों का ज्वाइन करना अनिवार्य होगा।
सरकार ने पोस्टिंग प्रक्रिया में विशेष प्राथमिकता के लिए श्रेणियां तय की हैं। दिव्यांग महिला शिक्षकों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, फिर दिव्यांग पुरुष शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद अधिक उम्र वाले शिक्षक और फिर विशिष्ट शिक्षकों और नियमित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आखिर में BPSC से चयनित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर के लिए प्रखंडवार, स्कूलवार और विषयवार खाली जगहों को देखा जाएगा। फिर सभी श्रेणियों के शिक्षकों को वैकेंसी और प्राथमिकता के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। पोस्टिंग में अलग-अलग कोटा के शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
शिक्षकों के ट्रांसफर–पोस्टिंग के लिए सितंबर 2025 में आवेदन लिए गए थे। इसमें कुल 41,684 शिक्षकों ने आवेदन किया था। जिसमें TRE-1 और TRE-2 के शिक्षकों को आवेदन की अनुमति थी। वहीं TRE-3 के शिक्षकों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। कुल आवेदन में 22,732 शिक्षकों के जिला आवंटन की कार्रवाई की गई है। जिनको पोस्टिंग मिलने जा रही है।
