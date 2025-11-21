Bihar Teacher Transfer: बिहार के 22,732 शिक्षकों को नीतीश सरकार का तोहफा, ट्रांसफर की नई गाइडलाइन जारी, इस तारीख तक मिल जाएगी पोस्टिंग

सरकार ने पोस्टिंग प्रक्रिया में विशेष प्राथमिकता के लिए श्रेणियां तय की हैं। दिव्यांग महिला शिक्षकों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, फिर दिव्यांग पुरुष शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद अधिक उम्र वाले शिक्षक और फिर विशिष्ट शिक्षकों और नियमित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आखिर में BPSC से चयनित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर के लिए प्रखंडवार, स्कूलवार और विषयवार खाली जगहों को देखा जाएगा। फिर सभी श्रेणियों के शिक्षकों को वैकेंसी और प्राथमिकता के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। पोस्टिंग में अलग-अलग कोटा के शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।