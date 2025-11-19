Patrika LogoSwitch to English

Bihar Teacher Transfer: आचार संहिता हटते ही हरकत में शिक्षा विभाग, 1290 शिक्षकों का ट्रांसफर लिस्ट तैयार

Bihar Teacher Transfer: शिक्षा विभाग के निर्देश पर पटना जिले में 1,290 शिक्षकों की तबादला सूची तैयार कर ली गई है। नवंबर के अंत तक इनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आचार संहिता के कारण तबादले की प्रक्रिया रुकी हुई थी।

Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 19, 2025

teacher

टीचर (फाइल फोटो- पत्रिका)

Bihar Teacher Transfer: बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही शिक्षा विभाग फिर से हरकत में आ गया है। आदर्श आचार संहिता हटते ही शिक्षकों के स्थानांतरण की अटकी प्रक्रिया अब तेज़ी से आगे बढ़ रही है। विभाग ने पटना जिला के कुल 1290 शिक्षकों की ट्रांसफर सूची को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। नवंबर के अंतिम सप्ताह तक इन सभी शिक्षकों को नए स्कूलों में पोस्टिंग दिए जाने की संभावना है।

बीमार और दिव्यांग शिक्षकों को पहली प्राथमिकता

जिला शिक्षा कार्यालय की सूची में शामिल 1290 शिक्षकों में से करीब 250 शिक्षक ऐसे हैं जो कैंसर, किडनी डिज़ीज, हृदय रोग, लीवर की बीमारी आदि जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कई दिव्यांग शिक्षक भी इस श्रेणी में आते हैं। स्थानांतरण नियमावली के अनुसार, ऐसे शिक्षकों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उनकी नौकरी और स्वास्थ्य दोनों को बिना तनाव के संभाला जा सके। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन शिक्षकों को मनचाहा या निकटस्थ विद्यालय आवंटित किया जाएगा।

आचार संहिता के कारण रुकी थी प्रक्रिया

शिक्षक ट्रांसफर की यह प्रक्रिया अक्टूबर में ही शुरू होनी थी, इसके लिए सितंबर में तैयारी भी शुरू हो गई थी। लेकिन चुनावी आचार संहिता लागू होने के कारण फाइलें रोक दी गई थीं। अब आचार संहिता हटने के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने फाइलों को फिर से सक्रिय कर दिया है और तेजी से अंतिम तैयारी चल रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पुष्टि की कि सूची लगभग तैयार है और चरणबद्ध तरीके से स्कूल आवंटन शुरू कर दिया जाएगा।

शिक्षकों को नई पोस्टिंग का इंतजार

पटना जिले के स्कूलों में इस ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों में हलचल तेज है। जो शिक्षक लंबे समय से दूरस्थ स्कूलों में पदस्थापित हैं, वे अपनी नई पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। वहीं विभाग का दावा है कि पूरी प्रक्रिया मेरिट, नियम और चिकित्सीय आधार पर होगी। किसी भी शिक्षकीय समूह या दबाव की भूमिका नहीं होने दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

19 Nov 2025 02:53 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Teacher Transfer: आचार संहिता हटते ही हरकत में शिक्षा विभाग, 1290 शिक्षकों का ट्रांसफर लिस्ट तैयार

