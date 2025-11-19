Bihar Teacher Transfer: आचार संहिता हटते ही हरकत में शिक्षा विभाग, 1290 शिक्षकों का ट्रांसफर लिस्ट तैयार

जिला शिक्षा कार्यालय की सूची में शामिल 1290 शिक्षकों में से करीब 250 शिक्षक ऐसे हैं जो कैंसर, किडनी डिज़ीज, हृदय रोग, लीवर की बीमारी आदि जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कई दिव्यांग शिक्षक भी इस श्रेणी में आते हैं। स्थानांतरण नियमावली के अनुसार, ऐसे शिक्षकों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उनकी नौकरी और स्वास्थ्य दोनों को बिना तनाव के संभाला जा सके। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन शिक्षकों को मनचाहा या निकटस्थ विद्यालय आवंटित किया जाएगा।