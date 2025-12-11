11 दिसंबर 2025,

पटना

Bihar Transfer-Posting: बिहार में 6 IAS अधिकारियों का तबादला, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव बनें राजीव रौशन

Bihar Transfer-Posting: बिहार सरकार ने गुरुवार शाम छह आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कुछ दिन पहले ही कई जिलों के डीएम का भी तबादला किया गया था।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 11, 2025

IAS TRANSFER

IAS TRANSFER

Bihar Transfer-Posting सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार देर शाम छह आईएएस अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की है। विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार दो आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके तहत बिहार के तीन नए विभागों में अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है, जबकि दो प्रमंडलों के कमिश्नर बदल दिए गए हैं। रामचंद्र देवरे, कौशल किशोर, अवनीश कुमार सिंह, हिमांशु कुमार राय, राजीव रंजन और अजय यादव सहित कुल छह आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है।

किसका कहां हुआ तबादला

नामकहां थेकहां गएअतिरिक्त प्रभार
निलेश रामचन्द्र देवरेविशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभागविशेष सचिव, सिविल विमानन विभागप्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड

कौशल किशोर		आयुक्त, दरभंगा प्रमंडलसचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
अवनीश कुमार सिंहआयुक्त, मुंगेर प्रमंडलआयुक्त, भागलपुर प्रमंडल का
हिमांशु कुमार रायआयुक्त, भागलपुर प्रमंडलआयुक्त, दरभंगा प्रमंडलआयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर व सारण प्रमंडल, छपरा
राजीव रौशनआयुक्त, सारण प्रमंडलसचिव, उच्च शिक्षा विभाग
अजय यादवमध निषेध, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग में सचिव--------

Bihar news

Updated on:

11 Dec 2025 08:07 pm

Published on:

11 Dec 2025 07:33 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Transfer-Posting: बिहार में 6 IAS अधिकारियों का तबादला, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव बनें राजीव रौशन

