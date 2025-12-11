Bihar Transfer-Posting: बिहार में 6 IAS अधिकारियों का तबादला, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव बनें राजीव रौशन

Bihar Transfer-Posting सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार देर शाम छह आईएएस अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की है। विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार दो आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके तहत बिहार के तीन नए विभागों में अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है, जबकि दो प्रमंडलों के कमिश्नर बदल दिए गए हैं। रामचंद्र देवरे, कौशल किशोर, अवनीश कुमार सिंह, हिमांशु कुमार राय, राजीव रंजन और अजय यादव सहित कुल छह आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है।