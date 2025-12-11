Bihar Transfer-Posting: बिहार में 6 IAS अधिकारियों का तबादला, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव बनें राजीव रौशन

IAS TRANSFER
Bihar Transfer-Posting सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार देर शाम छह आईएएस अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की है। विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार दो आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके तहत बिहार के तीन नए विभागों में अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है, जबकि दो प्रमंडलों के कमिश्नर बदल दिए गए हैं। रामचंद्र देवरे, कौशल किशोर, अवनीश कुमार सिंह, हिमांशु कुमार राय, राजीव रंजन और अजय यादव सहित कुल छह आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है।
|नाम
|कहां थे
|कहां गए
|अतिरिक्त प्रभार
|निलेश रामचन्द्र देवरे
|विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
|विशेष सचिव, सिविल विमानन विभाग
|प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड
कौशल किशोर
|आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल
|सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
|अवनीश कुमार सिंह
|आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल
|आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल का
|हिमांशु कुमार राय
|आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल
|आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल
|आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर व सारण प्रमंडल, छपरा
|राजीव रौशन
|आयुक्त, सारण प्रमंडल
|सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
|अजय यादव
|मध निषेध, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग में सचिव
|----
|----
