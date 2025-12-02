बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को मिले नए निजी सचिव, 3 मंत्रियों के भी नए आप्त सचिव नियुक्त

सामान्य प्रशासन विभाग ने तीन और मंत्रियों के लिए भी आप्त सचिव नियुक्त किए हैं। जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी के आप्त सचिव बेगूसराय के मूल निवासी संजीव कुमार होंगे। वहीं भोजपुर जिला के रहने वाले पूर्णेन्दु कुमार को आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद का सरकारी आप्त सचिव नियुक्त किया गया है। इसी तरह समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी के सरकारी आप्त सचिव उत्तर प्रदेश के मूल निवासी गिरधारी लाल नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ कैबिनेट से लेकर विभागीय स्तर पर सचिवालय टीमों के नए समीकरण तैयार हो गए हैं।