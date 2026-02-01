सदन में शब्दों का संग्राम: विधान परिषद में गूंजे ‘दलाल, टपोरी और लफंगा’, माननीयों की भाषा से सभापति हैरान

दलाल, टपोरी और लफंगा, बिहार विधान परिषद में गुरूवार को ये शब्द गूंजे। चौंक चौराहे पर लफंगों द्वारा बोले जाने वाले ये शब्द के बजट सत्र में गूंजने पर सभापति अवधेश नारायण सिंह भी हैरान दिखे। दरअसल, बिहार विधान परिषद के चालू सत्र में एमएलसी महेश्वर सिंह की गुरूवार को जुबान फिसल गई। गरीबों को मिलने वाले राशन को लेकर सदन में वो अपनी बात रखना चाहते थे। गरीबों को मिलने वाले राशन में होने वाले हेराफेरी की चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में एमएलसी खालिद अनवर के टोका टोकी से वे नाराज हो गए और उनकी तरफ इशारा करते उन्हें दलाल तक कह डाला। इसके बाद कुछ पल के लिए सदन खामोश हो गया। लेकिन, फिर एमएलसी महेश्वर सिंह ने ही सदन की चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि बिहार में गरीबों को पांच किलो अनाज मिलता है लेकिन, मोतिहारी में गरीबों को 4 किलो आनाज मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मेरी बात गलत हुई तो अभी सदन से इस्तीफा दे देंगे।