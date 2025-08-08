8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

पटना

Amit Shah Bihar Visit: अमित शाह ने एसआईआर पर आरजेडी-कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी को दिया ये सलाह

Bihar Assembly Elections केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के सीतामढ़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह सीतामढ़ी से तिरहुत के 49 सीटों को साधेंगे। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी तिरहुत के 49 में से 27 सीटों पर विजयी हुई थी।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 08, 2025

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

Amit Shah Bihar Visit: केंद्रीय गृहमंत्री शुक्रवार को बिहार के सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महागठंधन पर तंज कसा। उन्होंने लालू प्रसाद और कांग्रेस ने बिहार में सिर्फ लूटपाट करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते रेल का बजट 1132 करोड़ का हुआ करता था। जबकि मोदी सरकार में रेल का बजट 10 हजार 66 करोड़ हो गया है। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहां पर हमला कर पाकिस्तान भाग जाया करते थे। लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम कर रही है।

राहुल गांधी को दिया सलाह

अमित शाह SIR को लेकर विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि SIR के माध्यम से चुनाव आयोग घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालने का काम कर रही है। चुनाव आयोग के इस काम से विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही है। उन्होंने चुनावी सभा में आए लोगों से पूछा कि चुनाव आयोग को एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि लालू प्रसाद और उनकी टीम किसको बचाना चाह रही है। पहली ड्राफ्ट वोटर सूची के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने कोई आपत्ति दर्ज नही कराई। क्या इन लोगों को घुसपैठियों के वोट चाहिए। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल बाबा हाथ में संविधान की किताब लेकर घुम रहे हैं। कभी उसको पढ़ने का भी काम करें।

Bihar Assembly Elections

मैं बनिए का बेटा हूं, हर चीज का हिसाब देंगे

अमित शाह ने कहा कि विपक्ष गुरूवार को हम लोगों से हिसाब मांग रहा था। मैं तो बनिए का बेटा हूं, हर चीज का हिसाब लेकर आया हूं। पीएम मोदी ने बीते 6 दौरे में 83 हजार करोड़ की सौगात दी है। 2400 करोड़ से सीतामढ़ी में रेल खंड बन रहा है। 1600 करोड़ से नेशनल हाईवे पर 140 किमी लंबे खगड़िया-पूर्णिया पथ का निर्माम हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने अमृत भारत ट्रेन को दिखाया झंडा

इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता के मंदिर का निर्माण का आधारशीला रखा। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी से नई दिल्ली के लिए एक नई अमृत भारत ट्रेन को झंडा दिखाया।

49 विधानसभा पर नजर

अमित शाह सीतामढ़ी में अपनी सभा से मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण (मुख्यालय बेतिया में), पूर्वी चंपारण (मुख्यालय मोतिहारी में), वैशाली (मुख्यालय हाजीपुर में) और शिवहर के वोटरों को साधने का काम किया। इन 6 जिलों में विधानसभा की कुल 49 सीटें आती हैं। इसमें 27 पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले महीने 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस क्षेत्र (पूर्वी चंपारण) में अपनी सभा कर यहां के वोटरों को साधने का प्रयास किया था।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

