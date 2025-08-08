Amit Shah Bihar Visit: अमित शाह ने एसआईआर पर आरजेडी-कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी को दिया ये सलाह

अमित शाह SIR को लेकर विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि SIR के माध्यम से चुनाव आयोग घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालने का काम कर रही है। चुनाव आयोग के इस काम से विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही है। उन्होंने चुनावी सभा में आए लोगों से पूछा कि चुनाव आयोग को एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि लालू प्रसाद और उनकी टीम किसको बचाना चाह रही है। पहली ड्राफ्ट वोटर सूची के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने कोई आपत्ति दर्ज नही कराई। क्या इन लोगों को घुसपैठियों के वोट चाहिए। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल बाबा हाथ में संविधान की किताब लेकर घुम रहे हैं। कभी उसको पढ़ने का भी काम करें।