Amit Shah आज जानकी धाम की रखेंगे आधारशिला, 883 करोड़ की लागत से बनेगा मंदिर, जानिए क्या है पूरा प्लान

Amit shah : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यानी 8 अगस्त को बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम में उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मौजूद रहेंगे। इस मंदिर का विकास अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर किया जाएगा। पुनौरा धाम को देवी सीता का पौराणिक जन्मस्थान माना जाता है। इसका निर्माण कार्य आगामी 11 महीनों में पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। इसे बिहार में आगामी कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।