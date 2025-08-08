Amit Shah आज जानकी धाम की रखेंगे आधारशिला, 883 करोड़ की लागत से बनेगा मंदिर, जानिए क्या है पूरा प्लान

Amit shah : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यानी 8 अगस्त को बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम में उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मौजूद रहेंगे। इस मंदिर का विकास अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर किया जाएगा। पुनौरा धाम को देवी सीता का पौराणिक जन्मस्थान माना जाता है। इसका निर्माण कार्य आगामी 11 महीनों में पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। इसे बिहार में आगामी कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
बिहार सरकार ने मंदिर के लिए 882.87 करोड़ आवंटित किया है। इसमें से 137 करोड़ रुपये पुराने मंदिर और परिसर के विकास पर और 728 करोड़ पर्यटन संबंधी विकास पर खर्च किया जाएगा। वहीं 16 करोड़ रुपये से आगामी एक दशक तक मंदिर के रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। भूमिपूजन के लिए 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी और 31 नदियों का पवित्र जल एकत्र किया गया है।
इस मंदिर का परिसर 67 एकड़ से अधिक भूभाग में फैला होगा। मंदिर परिसर के पास 17 एकड़ जमीन पहले से ही मौजूद है। अभी 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। बिहार सरकार ने अधिग्रहण के लिए 165.57 करोड़ रुपये की मंजूरी भी 29 जुलाई 2025 को दे दी।
परिसर में एक परिक्रमा पथ, यज्ञ मंडप, संग्रहालय, सभागार, कैफेटेरिया, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, धर्मशाला, सीता वाटिका, लव कुश वाटिका, पार्किंग और अन्य सुविधाएं होंगी।
माता जानकी के भूमि पूजन के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर से चांदी के कलश, दिल्ली से चांदी के बने पूजा के बर्तन, आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी से लड्डू मंगवाए गए हैं।
पुनौरा धाम को भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से रेल और सड़क मार्ग से भी जोड़ा जाएगा। राज्य के पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिलान्यास समारोह को मिथिलांचल के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। अमित शाह आज सीतामढ़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सीतामढ़ी-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी भी दिखाएंगे।