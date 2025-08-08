8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

Amit Shah आज जानकी धाम की रखेंगे आधारशिला, 883 करोड़ की लागत से बनेगा मंदिर, जानिए क्या है पूरा प्लान

Janaki Dham temple Sitamarhi : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समस्तीपुर के पुनौराधाम में भव्य जानकीधाम मंदिर की आज आधारशिला रखेंगे। आज ही सीतामढ़ी-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे।

समस्तीपुर

Swatantra Mishra

Aug 08, 2025

Janaki Maata mandir aadharshila
समस्तीपुर के पुनौराधाम में भव्य जानकीधाम मंदिर की आधारशिला रखेंगे अमित शाह। (Photo: Ians)

Amit shah : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यानी 8 अगस्त को बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम में उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मौजूद रहेंगे। इस मंदिर का विकास अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर किया जाएगा। पुनौरा धाम को देवी सीता का पौराणिक जन्मस्थान माना जाता है। इसका निर्माण कार्य आगामी 11 महीनों में पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। इसे बिहार में आगामी कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

21 तीर्थस्थलों की मिट्टी और 31 नदियों के जल से भूमिपूजन

बिहार सरकार ने मंदिर के लिए 882.87 करोड़ आवंटित किया है। इसमें से 137 करोड़ रुपये पुराने मंदिर और परिसर के विकास पर और 728 करोड़ पर्यटन संबंधी विकास पर खर्च किया जाएगा। वहीं 16 करोड़ रुपये से आगामी एक दशक तक मंदिर के रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। भूमिपूजन के लिए 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी और 31 नदियों का पवित्र जल एकत्र किया गया है।

ये भी पढ़ें

बिहार में भव्य Sita Mandir बनाने का समय आ गया, Amit Shah के इस बयान पर भड़के विपक्षी दल, कहा- BJP को नहीं लेना चाहिए इसका श्रेय
राष्ट्रीय
image

67 एकड़ में फैला होगा मंदिर का कैंपस

इस मंदिर का परिसर 67 एकड़ से अधिक भूभाग में फैला होगा। मंदिर परिसर के पास 17 एकड़ जमीन पहले से ही मौजूद है। अभी 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। बिहार सरकार ने अधिग्रहण के लिए 165.57 करोड़ रुपये की मंजूरी भी 29 जुलाई 2025 को दे दी।

इस परिसर में क्या क्या होगा?

परिसर में एक परिक्रमा पथ, यज्ञ मंडप, संग्रहालय, सभागार, कैफेटेरिया, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, धर्मशाला, सीता वाटिका, लव कुश वाटिका, पार्किंग और अन्य सुविधाएं होंगी।

कहां से लाया गया पुनौरा धाम

माता जानकी के भूमि पूजन के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर से चांदी के कलश, दिल्ली से चांदी के बने पूजा के बर्तन, आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी से लड्डू मंगवाए गए हैं।

भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से ऐसे जुड़ेगा जानकीधाम

पुनौरा धाम को भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से रेल और सड़क मार्ग से भी जोड़ा जाएगा। राज्य के पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिलान्यास समारोह को मिथिलांचल के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। अमित शाह आज सीतामढ़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सीतामढ़ी-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी भी दिखाएंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अमित शाह

बिहार चुनाव 2025

Published on:

08 Aug 2025 01:26 pm

Hindi News / Patrika Special / Amit Shah आज जानकी धाम की रखेंगे आधारशिला, 883 करोड़ की लागत से बनेगा मंदिर, जानिए क्या है पूरा प्लान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.