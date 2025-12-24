Bihar Weather: बिहार में कोहरे का कहर; 25 जिलों में कोल्ड-डे का अलर्ट; जानिए कब बदलेगा मौसम

Bihar Weather: पछुआ हवा और घने कोहरे ने बिहार में ठंड बढ़ा दी है। राज्य में शीतलहर जैसे हालात हैं। ठंड को देखते हुए पटना समेत कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सुबह और रात को कोहरे का कहर है। मौसम विभाग के अनुसार, 4 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। मंगलवार को प्रदेश का न्यूनतम तापमान 7.8-13.7 डिग्री और अधिकतम तापमान में गिरावट आई। आज 25 जिले कोल्ड डे और घने कोहरे की चपेट में रहेंगे। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 13 में यलो अलर्ट है। 28 दिसंबर तक घने कोहरे और शीतलहर का पूर्वानुमान है।