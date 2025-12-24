24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: बिहार में कोहरे का कहर; 25 जिलों में कोल्ड-डे का अलर्ट; जानिए कब बदलेगा मौसम

Bihar Weather: मौसम विभाग के अनुसार, पछुआ जेट स्ट्रीम 12.6 किमी ऊंचाई पर सक्रिय है, इसलिए बिहार में ठंड बढ़ेगी। जेट स्ट्रीम की रफ्तार लगभग 140 नॉट है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 24, 2025

IMD Alert

मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट (Photo Source- Patrika)

Bihar Weather: पछुआ हवा और घने कोहरे ने बिहार में ठंड बढ़ा दी है। राज्य में शीतलहर जैसे हालात हैं। ठंड को देखते हुए पटना समेत कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सुबह और रात को कोहरे का कहर है। मौसम विभाग के अनुसार, 4 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। मंगलवार को प्रदेश का न्यूनतम तापमान 7.8-13.7 डिग्री और अधिकतम तापमान में गिरावट आई। आज 25 जिले कोल्ड डे और घने कोहरे की चपेट में रहेंगे। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 13 में यलो अलर्ट है। 28 दिसंबर तक घने कोहरे और शीतलहर का पूर्वानुमान है।

तीन साल बाद पटना सबसे ठंडा

मंगलवार की सुबह पटना, जहानाबाद, खगड़िया, भागलपुर समेत 20 जिलों में घना कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी 10 मीटर से कम रही। मौसम विभाग के अनुसार, तीन साल बाद पटना सबसे ठंडा रहा। 2022 में 23 दिसंबर को पटना का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री था, मंगलवार को 11.0 डिग्री रहा। राज्य का सबसे कम तापमान 2022 में 6.0 डिग्री था, मंगलवार को 7.8 डिग्री दर्ज हुआ।

कोहरे की चपेट में बिहार

मंगलवार को गया जी, पटना व भागलपुर में घना कोहरा और 28 जिलों में सुबह के समय कोहरा छाया रहा। मंगलवार को गया जी और नालंदा इस मौसम का भीषण शीत दिवस की चपेट में रहा। बिहार में सबसे कम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस गया जी में और सबसे अधिक तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस राजगीर में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम दृश्यता (विजिबिलिटी) 50 मीटर गया जी में दर्ज हुआ। पटना में सुबह के समय दृश्यता (विजिबिलिटी) 100 मीटर रही।

मनाली के बराबर गयाजी का तापमान

मंगलवार को गया, पटना और भागलपुर में घना कोहरा और 28 जिलों में सुबह कोहरा छाया रहा। गया और नालंदा भीषण शीत दिवस की चपेट में रहे। बिहार में सबसे कम तापमान 7.8 डिग्री गया में और सबसे ज्यादा 21.2 डिग्री राजगीर में रहा। सबसे कम दृश्यता 50 मीटर गया में और पटना में 100 मीटर रही। सोमवार को गयाजी का पारा 4 डिग्री पहुंच गया जो कि मनाली के तापमान के बराबर था

ये भी पढ़ें

31 दिसंबर तक न छुट्टी, न आराम! बिहार के राजस्व कर्मियों को सुबह 9 से रात 9 बजे तक करना होगा काम
पटना
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

24 Dec 2025 07:43 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार में कोहरे का कहर; 25 जिलों में कोल्ड-डे का अलर्ट; जानिए कब बदलेगा मौसम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.