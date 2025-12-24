Bihar Weather: बिहार में कोहरे का कहर; 25 जिलों में कोल्ड-डे का अलर्ट; जानिए कब बदलेगा मौसम

मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट (Photo Source- Patrika)
Bihar Weather: पछुआ हवा और घने कोहरे ने बिहार में ठंड बढ़ा दी है। राज्य में शीतलहर जैसे हालात हैं। ठंड को देखते हुए पटना समेत कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सुबह और रात को कोहरे का कहर है। मौसम विभाग के अनुसार, 4 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। मंगलवार को प्रदेश का न्यूनतम तापमान 7.8-13.7 डिग्री और अधिकतम तापमान में गिरावट आई। आज 25 जिले कोल्ड डे और घने कोहरे की चपेट में रहेंगे। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 13 में यलो अलर्ट है। 28 दिसंबर तक घने कोहरे और शीतलहर का पूर्वानुमान है।
मंगलवार की सुबह पटना, जहानाबाद, खगड़िया, भागलपुर समेत 20 जिलों में घना कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी 10 मीटर से कम रही। मौसम विभाग के अनुसार, तीन साल बाद पटना सबसे ठंडा रहा। 2022 में 23 दिसंबर को पटना का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री था, मंगलवार को 11.0 डिग्री रहा। राज्य का सबसे कम तापमान 2022 में 6.0 डिग्री था, मंगलवार को 7.8 डिग्री दर्ज हुआ।
मंगलवार को गया जी, पटना व भागलपुर में घना कोहरा और 28 जिलों में सुबह के समय कोहरा छाया रहा। मंगलवार को गया जी और नालंदा इस मौसम का भीषण शीत दिवस की चपेट में रहा। बिहार में सबसे कम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस गया जी में और सबसे अधिक तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस राजगीर में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम दृश्यता (विजिबिलिटी) 50 मीटर गया जी में दर्ज हुआ। पटना में सुबह के समय दृश्यता (विजिबिलिटी) 100 मीटर रही।
