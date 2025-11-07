Bihar Weather: मौसम हुआ सुहाना, लेकिन कड़ाके की ठंड अभी दूर… जानें कब से बढ़ेगी ठिठुरन

बिहार में ठंड ने दी दस्तक। फोटो- सोशल साइट फेसबुक
Bihar Weather: बिहार में इस समय नवंबर का मौसम सुहाना बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार राज्य में अभी ठंड सामान्य से थोड़ी कम है और तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस सामान्य स्तर से ऊपर बना हुआ है। गुरुवार को पटना समेत 13 जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, सुबह-शाम हल्की ठंडक का एहसास हुआ और दिन में धूप खिली रही। हालांकि, अगले 3-4 दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। तापमान गिरने से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन कड़ाके की सर्दी अभी दूर है।
पटना और अन्य जिलों में सुबह और शाम हल्का कोहरा बना रहता है, जिससे ठंड का अनुभव थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है। हवा की गति लगभग 9-14 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है, जिससे मौसम में हल्का ठंडापन बना रहता है। IMD के अनुसार, नवंबर के पहले पखवाड़े में मौसम दिन में सुहाना और रात में हल्का ठंडा रहेगा। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बिहार में कड़ाके की ठंड दिसंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने से तापमान में तेज गिरावट आएगी। कुछ स्थानों पर रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे और कुछ जगहों पर 5 डिग्री तक पहुंच सकता है। ग्रामीण इलाकों में ठंड का असर शहरी इलाकों की तुलना में अधिक रहेगा।
दिसंबर से ठंड बढ़ेगी लेकिन, आज 7 नवंबर 2025 को बिहार में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 27-28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और न्यूनतम तापमान लगभग 18-20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। मौसम में हल्की ठंड और कोहरे का असर सुबह-शाम बना रह सकता है, लेकिन पूरे दिन धूप निकलेगी और बारिश की संभावना नहीं है। हवा की गति लगभग 9-14 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहेगी।
पटना में अधिकतम तापमान लगभग 31.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गया में अधिकतम तापमान लगभग 30.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम लगभग 18.0 डिग्री सेल्सियस है। भागलपुर में अधिकतम तापमान लगभग 30.6 डिग्री सेल्सियस है। मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, और औरंगाबाद समेत कई जिलों में तापमान लगभग 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। सामान्य तौर पर बिहार के अधिकांश जिलों में आज दिन का तापमान 28°C से 31°C के बीच रहेगा, जबकि रात का तापमान 18°C से 21°C के बीच होगा।
