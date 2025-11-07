Bihar Weather: मौसम हुआ सुहाना, लेकिन कड़ाके की ठंड अभी दूर… जानें कब से बढ़ेगी ठिठुरन

Bihar Weather: बिहार में इस समय नवंबर का मौसम सुहाना बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार राज्य में अभी ठंड सामान्य से थोड़ी कम है और तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस सामान्य स्तर से ऊपर बना हुआ है। गुरुवार को पटना समेत 13 जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, सुबह-शाम हल्की ठंडक का एहसास हुआ और दिन में धूप खिली रही। हालांकि, अगले 3-4 दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। तापमान गिरने से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन कड़ाके की सर्दी अभी दूर है।