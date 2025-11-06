Bihar Weather: सुबह हल्की सिहरन, दिन में हल्की तपिश… जानें आज कैसा रहेगा बिहार का मौसम

bihar weather
Bihar Weather: बिहार में आज गुरुवार को सियासी पारा हाई है, लेकिन मौसम फिलहाल बिल्कुल संतुलित मोड में बना हुआ है। सुबह और रात की हल्की सिहरन और दिन की हल्की धूप के बीच मौसम सुहावना दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक किसी भी प्रकार के बड़े बदलाव की संभावना को खारिज किया है। यानी बिहार में अभी न तेज ठंड आएगी और न बारिश की कोई आशंका है।
उत्तर बिहार के कुछ जिलों में सुबह के समय हल्का कुहासा दिखाई देने लगा है। सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा और दरभंगा क्षेत्र में कुहासे की परत नजर आई, लेकिन यह बहुत घना नहीं होगा। वहीं पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में आसमान साफ रहने की संभावना है। दिन के समय धूप हल्की लेकिन आरामदेह रहेगी।
मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले चार दिनों तक तापमान लगभग एक जैसा बना रहेगा । इस दौरान अधिकतम तापमान 29°C से 33°C के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 18°C से 21°C के बीच रहने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है । यानी ठंड अब धीरे-धीरे बढ़ेगी, लेकिन अभी मौसम में ठंड के तेज असर की कोई जल्दबाजी नहीं है। मतदान के दिन मौसम खुशनुमा और सूखा रहेगा, जिससे मतदाताओं को वोट डालने में कोई परेशानी नहीं होगी।
|शहर
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|पटना
|30.8°C
|20°C
|गया
|29.5°C
|18.5°C
|भागलपुर
|31.2°C
|21°C
|पूर्णिया
|32.8°C
|19.6°C
|मोतिहारी
|33.5°C (राज्य में सबसे अधिक)
|20.2°C
आज सुबह की शुरुआत हल्की ठंड और हवा की सिहरन के साथ हुई। दोपहर के समय धूप निकलेगी , लेकिन यह चुभेगी नहीं, जिससे घूमने, काम करने और यात्रा करने के लिए यह माहौल उपयुक्त रहेगा। शाम के समय फिर ठंडी हवा बहना शुरू हो जाएगी। रात में एक चादर ही काफी रहेगी, अभी कंबल या स्वेटर की कोई अनिवार्यता नहीं है। ऐसे में लोग मौसम को हल्का ठंडा लेकिन आरामदायक अनुभव करेंगे।
मौसम विभाग ने कहा है कि अभी पश्चिमी विक्षोभ का कोई असर बिहार के मौसम पर नहीं पड़ेगा। कोई अलर्ट जारी नहीं है और मौसम स्थिर रहेगा। मौसम पूरी तरह सामान्य है। तापमान में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं दिखेगा। सुबह और शाम हल्की ठंड रहेगी, दोपहर का मौसम साफ और आरामदायक रहेगा।
