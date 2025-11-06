Bihar Weather: सुबह हल्की सिहरन, दिन में हल्की तपिश… जानें आज कैसा रहेगा बिहार का मौसम

मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले चार दिनों तक तापमान लगभग एक जैसा बना रहेगा । इस दौरान अधिकतम तापमान 29°C से 33°C के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 18°C से 21°C के बीच रहने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है । यानी ठंड अब धीरे-धीरे बढ़ेगी, लेकिन अभी मौसम में ठंड के तेज असर की कोई जल्दबाजी नहीं है। मतदान के दिन मौसम खुशनुमा और सूखा रहेगा, जिससे मतदाताओं को वोट डालने में कोई परेशानी नहीं होगी।