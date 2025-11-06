Patrika LogoSwitch to English

Bihar Weather: सुबह हल्की सिहरन, दिन में हल्की तपिश… जानें आज कैसा रहेगा बिहार का मौसम

Bihar Weather: बिहार में आज सुबह की शुरुआत हल्की सिहरन के साथ ठंडक के साथ हुई, लेकिन दिन के समय मौसम में हल्की तपिश बनी रहेगी। इसका मतलब है कि सुबह का वातावरण ठंडा और ताजा रहेगा, जो सुकून भरा होगा, जबकि दोपहर में हल्की धूप होगी जो चुभेगी नहीं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 06, 2025

bihar weather

bihar weather

Bihar Weather: बिहार में आज गुरुवार को सियासी पारा हाई है, लेकिन मौसम फिलहाल बिल्कुल संतुलित मोड में बना हुआ है। सुबह और रात की हल्की सिहरन और दिन की हल्की धूप के बीच मौसम सुहावना दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक किसी भी प्रकार के बड़े बदलाव की संभावना को खारिज किया है। यानी बिहार में अभी न तेज ठंड आएगी और न बारिश की कोई आशंका है।

सुबह हल्का कुहासा

उत्तर बिहार के कुछ जिलों में सुबह के समय हल्का कुहासा दिखाई देने लगा है। सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा और दरभंगा क्षेत्र में कुहासे की परत नजर आई, लेकिन यह बहुत घना नहीं होगा। वहीं पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में आसमान साफ रहने की संभावना है। दिन के समय धूप हल्की लेकिन आरामदेह रहेगी।

तापमान में स्थिरता, अभी नहीं बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले चार दिनों तक तापमान लगभग एक जैसा बना रहेगा । इस दौरान अधिकतम तापमान 29°C से 33°C के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 18°C से 21°C के बीच रहने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है । यानी ठंड अब धीरे-धीरे बढ़ेगी, लेकिन अभी मौसम में ठंड के तेज असर की कोई जल्दबाजी नहीं है। मतदान के दिन मौसम खुशनुमा और सूखा रहेगा, जिससे मतदाताओं को वोट डालने में कोई परेशानी नहीं होगी।

शहरअधिकतम तापमानन्यूनतम तापमान
पटना30.8°C20°C
गया29.5°C18.5°C
भागलपुर31.2°C21°C
पूर्णिया32.8°C19.6°C
मोतिहारी33.5°C (राज्य में सबसे अधिक)20.2°C

लोगों को आज कैसा महसूस होगा?

आज सुबह की शुरुआत हल्की ठंड और हवा की सिहरन के साथ हुई। दोपहर के समय धूप निकलेगी , लेकिन यह चुभेगी नहीं, जिससे घूमने, काम करने और यात्रा करने के लिए यह माहौल उपयुक्त रहेगा। शाम के समय फिर ठंडी हवा बहना शुरू हो जाएगी। रात में एक चादर ही काफी रहेगी, अभी कंबल या स्वेटर की कोई अनिवार्यता नहीं है। ऐसे में लोग मौसम को हल्का ठंडा लेकिन आरामदायक अनुभव करेंगे।

पश्चिमी विक्षोभ का कोई असर नहीं

मौसम विभाग ने कहा है कि अभी पश्चिमी विक्षोभ का कोई असर बिहार के मौसम पर नहीं पड़ेगा। कोई अलर्ट जारी नहीं है और मौसम स्थिर रहेगा। मौसम पूरी तरह सामान्य है। तापमान में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं दिखेगा। सुबह और शाम हल्की ठंड रहेगी, दोपहर का मौसम साफ और आरामदायक रहेगा।

Updated on:

06 Nov 2025 09:48 am

Published on:

06 Nov 2025 09:47 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: सुबह हल्की सिहरन, दिन में हल्की तपिश… जानें आज कैसा रहेगा बिहार का मौसम

