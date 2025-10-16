Bihar Weather: बिहार में ठंड की एंट्री! सुबह-शाम कोहरा और दिन में हल्की धूप, देखें अगले 5 दिन का पूर्वानुमान

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 21 अक्टूबर तक पूरे बिहार में मौसम शुष्क यानि ड्राई रहेगा। किसी भी जिले के लिए फिलहाल कोई चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है। राज्य में नो वार्निंग की स्थिति बनी हुई है, यानी आने वाले हफ्ते में मौसम स्थिर और सुहावना रहेगा। इस दौरान दिन के वक्त अधिकतम तापमान 28°C से 32°C के बीच रहेगा। वहीं रात के समय न्यूनतम तापमान 18°C से 22°C के बीच दर्ज होने की संभावना है। गया, कैमूर, औरंगाबाद, सासाराम जैसे इलाकों में तापमान 18°C तक गिर सकता है।