Bihar Weather: बिहार में ठंड की एंट्री! सुबह-शाम कोहरा और दिन में हल्की धूप, देखें अगले 5 दिन का पूर्वानुमान

Bihar Weather: बिहार में मौसम अब पूरी तरह बदलने लगा है। अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में प्रवेश करते ही हवा के रुख में ठंडक घुल गई है। सुबह-शाम हल्का कोहरा और रात में ओस की परत ने सर्दी की दस्तक दे दी है। वहीं दिन के समय हल्की धूप लोगों को राहत दे रही है। मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) पटना के अनुसार, अगले एक हफ्ते तक राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है, यानी बिहार में अब शुरू हो गई है खुशनुमा ठंड की शुरुआत।
मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 21 अक्टूबर तक पूरे बिहार में मौसम शुष्क यानि ड्राई रहेगा। किसी भी जिले के लिए फिलहाल कोई चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है। राज्य में नो वार्निंग की स्थिति बनी हुई है, यानी आने वाले हफ्ते में मौसम स्थिर और सुहावना रहेगा। इस दौरान दिन के वक्त अधिकतम तापमान 28°C से 32°C के बीच रहेगा। वहीं रात के समय न्यूनतम तापमान 18°C से 22°C के बीच दर्ज होने की संभावना है। गया, कैमूर, औरंगाबाद, सासाराम जैसे इलाकों में तापमान 18°C तक गिर सकता है।
पोस्ट-मानसून सीजन में खेतों में नमी बनी हुई है, लेकिन आसमान साफ रहने से धान की कटाई और रबी फसल (गेहूं, आलू, सरसों) की तैयारी के लिए मौसम एकदम अनुकूल है। गया, बक्सर, कैमूर, अरवल और औरंगाबाद जैसे जिलों में किसानों को अगले कुछ दिनों तक किसी भी तरह की बारिश या मौसम बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक ठंड और बढ़ेगी और नवंबर की शुरुआत में सुबह-शाम की ठिठुरन महसूस होने लगेगी।
राजधानी पटना समेत उत्तर और दक्षिण बिहार के अधिकांश इलाकों में सुबह हल्का कोहरा छाने लगा है। रात के तापमान में गिरावट के कारण ओस की मात्रा बढ़ गई है। यानी खेतों और पेड़-पौधों की पत्तियों पर चमकती बूंदें अब आम दृश्य बन गई हैं। IMD के अनुसार, अगले कुछ दिनों में कोहरा थोड़ा घना हो सकता है, लेकिन दृश्यता पर इसका खास असर नहीं पड़ेगा।
