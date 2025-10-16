चुनाव आयोग के अफसर की पत्नी को लालू यादव ने दिया टिकट, 6 महीने पहले ट्रांसफर लेकर आए थे पटना

सूत्रों के अनुसार, विजय सिंह यादव मूल रूप से भोजपुर (आरा) जिले के रहने वाले हैं और अप्रैल 2025 में प्रयागराज से ट्रांसफर लेकर पटना आए थे। उनकी पत्नी डॉ. करिश्मा राय पिछले तीन महीनों से सारण जिले की परसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी थीं। इस दौरान उनके पति खुद चुनाव आयोग के नोडल अफसर के रूप में राज्य में चुनावी प्रक्रियाओं की निगरानी कर रहे थे। जानकारों का कहना है कि यह सीधे तौर पर हितों के टकराव (Conflict of Interest) का मामला बन सकता है, क्योंकि एक तरफ अधिकारी चुनाव प्रक्रिया में शामिल हैं, वहीं उनकी पत्नी उसी राज्य में प्रत्याशी बन गई हैं।