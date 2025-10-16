BJP Candidate List: 101 सीटों पर BJP ने किस-किस को मैदान में उतारा? यहां देखें फुल लिस्ट

भाजपा की सीटें एनडीए के अंदर तय फार्मूले के अनुसार हैं। जिसमें 101-101 सीट भाजपा और जदयू, 29 एलजेपी (रामविलास), 6-6 HAM और RLM को दी गई हैं। पार्टी ने टिकट वितरण में यह ध्यान रखा है कि सवर्ण, ओबीसी, दलित और महादलित सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। तीसरी लिस्ट जारी होने के साथ ही भाजपा ने अपने संगठन को संकेत दे दिया है कि अब उम्मीदवार चयन खत्म, अब प्रचार शुरू। राज्यभर में घर-घर भाजपा, हर घर कमल अभियान का दूसरा चरण शुरू होने वाला है।