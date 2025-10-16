RLM Candidate List: उपेंद्र कुशवाहा ने सासाराम से पत्नी को बनाया उम्मीदवार, जानिए अब तक किन-किन को दिया टिकट

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कैंडीडेट लिस्ट में सबसे बड़ी खबर रही कि सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को टिकट दिया गया है। यह कदम राजनीतिक गलियारों में फैमिली कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। स्नेहलता लंबे समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं और पार्टी के महिला प्रकोष्ठ से भी जुड़ी हैं। कुशवाहा के करीबी बताते हैं कि वे ग्राउंड लेवल पर महिला वोटरों के बीच मजबूत कनेक्शन रखती हैं। वे उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक अभियानों में भी लगातार सक्रिय रही हैं, चाहे वह RLSP (राष्ट्रीय लोक समता पार्टी) का दौर हो या वर्तमान में RLM (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) का।