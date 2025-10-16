Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

RLM Candidate List: उपेंद्र कुशवाहा ने सासाराम से पत्नी को बनाया उम्मीदवार, जानिए अब तक किन-किन को दिया टिकट

RLM Candidate List: उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुशवाहा की पार्टी ने फिलहाल चार उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इसमें से सासाराम विधानसभा सीट से उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 16, 2025

rlm candidate list

उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पत्नी स्नेहलता (फ़ोटो-पत्रिका)

RLM Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सियासी मैदान में राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) ने भी अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। पार्टी ने कुल 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जबकि दो सीटों को फिलहाल खाली रखा गया है। सबसे चर्चित नाम रहा सासाराम सीट से पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को उम्मीदवार घोषित करना।

कौन कहां से लड़ेगा

जारी सूची के मुताबिक, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटों पर निम्नलिखित उम्मीदवारों की घोषणा की है। इस लिस्ट के साथ ही RLM ने यह स्पष्ट किया है कि बाजपट्टी और पारू सीटों पर नाम जल्द तय किए जाएंगे, फिलहाल वहां गठबंधन के अंदर सीट एडजस्टमेंट पर चर्चा चल रही है।

  • मधुबनी - माधव आनंद
  • उजियारपुर - प्रशांत कुमार पंकज
  • सासाराम - स्नेहलता
  • दिनारा - आलोक कुमार सिंह
  • बाजपट्टी - रिक्त
  • पारू - रिक्त

पत्नी को सासाराम से दिया टिकट

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कैंडीडेट लिस्ट में सबसे बड़ी खबर रही कि सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को टिकट दिया गया है। यह कदम राजनीतिक गलियारों में फैमिली कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। स्नेहलता लंबे समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं और पार्टी के महिला प्रकोष्ठ से भी जुड़ी हैं। कुशवाहा के करीबी बताते हैं कि वे ग्राउंड लेवल पर महिला वोटरों के बीच मजबूत कनेक्शन रखती हैं। वे उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक अभियानों में भी लगातार सक्रिय रही हैं, चाहे वह RLSP (राष्ट्रीय लोक समता पार्टी) का दौर हो या वर्तमान में RLM (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) का।

अमित शाह से मुलाकात के बाद बदला रुख

दिलचस्प यह है कि यह लिस्ट अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा की दिल्ली मुलाकात के कुछ घंटों बाद जारी की गई। दरअसल, उपेंद्र कुशवाहा ने हाल कहा था कि एनडीए के भीतर सबकुछ ठीक नहीं चल रहा। इसके बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई थी। लेकिन फिर उन्होंने पार्टी की आपात बैठक स्थगित की और दिल्ली पहुंच गए, जहां अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद सब बदल गया, कुशवाहा की नाराजगी दूर हुई और अब उनकी पार्टी की उम्मीदवार सूची आने से यह संकेत मिल गया है कि कुशवाहा फिलहाल NDA के साथ ही मैदान में उतर रहे हैं।

एनडीए में कितने उम्मीदवारों का ऐलान

राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। अब तक भाजपा ने 101, जदयू ने 57, लोजपा (रामविलास) ने 14 और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ने 6 उम्मीदवारों की अपनी-अपनी सूचियां जारी की हैं। कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली हैं, जिनमें से फिलहाल 4 सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए हैं। सभी दल जल्द ही बाकी बचे सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

BJP Candidate List: मैथिली ठाकुर और पूर्व IPS आनंद मिश्रा को टिकट, भाजपा की दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवार
पटना
bjp candidate list

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

16 Oct 2025 09:36 am

Published on:

16 Oct 2025 09:35 am

Hindi News / Bihar / Patna / RLM Candidate List: उपेंद्र कुशवाहा ने सासाराम से पत्नी को बनाया उम्मीदवार, जानिए अब तक किन-किन को दिया टिकट

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

Bihar Chunav: उपेंद्र कुशवाहा ने दिखा दिया पावर! मनाने के लिए चुनाव से पहले BJP को देना पड़ा एक और ऑफर

Upendra Kushwaha's rally in Patna
राष्ट्रीय

Bihar Weather: बिहार में सुबह-शाम गुलाबी ठंड का होगा अहसास, इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

Delhi Noida Gurugram Faridabad and Ghaziabad experience severe cold imd new prediction
पटना

CM आवास के बाहर धरने पर बैठे, फिर भी नहीं बनी बात, टिकट कटने के बाद JDU विधायक ने कर दी बड़ी घोषणा

राष्ट्रीय

Raghopur Seat: क्या तेजस्वी लगा पाएंगे हैट्रिक! दांव पर है लालू परिवार की विरासत, जानें राघोपुर विधानसभा का इतिहास

Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले RJD को एक और बड़ा झटका, केदार नाथ सिंह BJP में शामिल

RJD leader Kedar Nath Singh joins the BJP
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.