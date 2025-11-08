Bihar Weather: बिहार में कोहरे ने दी दस्तक, 3 डिग्री तक गिरा तापमान, जानिए आज का मौसम पूर्वानुमान

बिहार में ठंड ने दी दस्तक। फोटो- सोशल साइट फेसबुक
Bihar Weather: बिहार में मौसम ने करवट ले ली है। उत्तर और पूर्वी जिलों में सुबह-सुबह कोहरे की चादर देखने को मिली है, जबकि रात और सुबह के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आगामी दिनों में ठंड का प्रभाव और तेज होने वाला है। दिन में धूप हल्की और नरम रहेगी, जबकि शाम होते-होते ठंडी हवा का असर बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार 10 नवंबर के बाद न्यूनतम तापमान में और 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
राजधानी पटना के कुछ इलाकों में शनिवार की सुबह हल्के कोहरे और धीमी ठंडी हवा के साथ शुरू हुई। अधिकतम तापमान लगभग 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। सुबह के समय हवा में हल्की नमी और धुंध की स्थिति बनी रहेगी, जबकि दोपहर के बाद मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि उत्तर-पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण आने वाले दिनों में रात का तापमान और गिरेगा।
दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, समस्तीपुर, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जैसे जिलों में कोहरे की विजीविलिटी घटकर 800 से 1200 मीटर तक आ गई है। ये वही इलाके हैं जहां सर्दी हर वर्ष जल्दी सक्रिय होती है। किशनगंज और बांका में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जिसका मतलब है कि ठंड अब धीरे-धीरे दस्तक दे चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी इलाकों से लगातार ठंडी हवाओं के प्रवेश के कारण बिहार में तापमान अब स्थिर रूप से नीचा जाएगा।
गया, औरंगाबाद, नवादा और रोहतास जैसे जिलों में दिन के समय अभी भी हल्की गर्माहट बनी हुई है, लेकिन रात होते ही तापमान तेजी से नीचे आ रहा है। गया में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहा। दिन और रात के तापमान के बीच अंतर बढ़ने से ठंड का असर ज्यादा महसूस हो रहा है।
यह मौसम रबी फसलों की बुवाई के लिए अनुकूल माना जा रहा है। विशेष रूप से गेहूं, चना और मसूर जैसी फसलों को इस समय की हल्की ठंड और कम नमी वाला मौसम लाभ पहुंचाता है। हालांकि सुबह के समय कोहरे के बढ़ने से कटाई और सिंचाई के समय किसानों को थोड़ी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले सप्ताह में ठंडी हवाओं की गति और बढ़ सकती है, जिससे सुबह की ओस अधिक बनने लगेगी। इससे फसलों में नमी का स्तर बेहतर रहेगा। फिलहाल मौसम किसानों के हित में है।
9 से 11 नवंबर तक बिहार में मौसम सामान्य रहेगा, तापमान में हल्की गिरावट के बावजूद अधिकतम तापमान लगभग 28-30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कुछ जिलों में सुबह कोहरे की संभावना है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है। सर्दी में वृद्धि होगी, खासकर रात और सुबह के समय ठंडकों का अनुभव होगा। फिलहाल भारी बारिश का कोई अलर्ट सक्रिय नहीं है, मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, दिसंबर के पहले सप्ताह तक ठंडी हवाओं की गति बढ़ सकती है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग