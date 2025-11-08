Bihar Weather: बिहार में कोहरे ने दी दस्तक, 3 डिग्री तक गिरा तापमान, जानिए आज का मौसम पूर्वानुमान

9 से 11 नवंबर तक बिहार में मौसम सामान्य रहेगा, तापमान में हल्की गिरावट के बावजूद अधिकतम तापमान लगभग 28-30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कुछ जिलों में सुबह कोहरे की संभावना है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है। सर्दी में वृद्धि होगी, खासकर रात और सुबह के समय ठंडकों का अनुभव होगा। फिलहाल भारी बारिश का कोई अलर्ट सक्रिय नहीं है, मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, दिसंबर के पहले सप्ताह तक ठंडी हवाओं की गति बढ़ सकती है।