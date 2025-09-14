Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में होगी बारिश, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

Bihar Weather बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अपडेट शेयर करते हुए कहा है कि रविवार (14 सितंबर) को 30 जिलों में झमाझम बारिश होगी। बारिश के साथ साथ इन जिलों में वज्रपात की भी संभावना है। इसके साथ ही इन जिलों में तेज
हवा भी चलेगी। बिहार के पांच जिलों के किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, अररिया एवं कटिहार जिले के एक या दो स्थानों पर भारी
वारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पटना, जहानाबाद, नालांदा, बेगूसराय, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में एक दो स्थानों पर बारिश होगी। मौसम विभाग ने बारिश के समय घर से बाहर निकलने से मना किया है।
मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम बिहार से सटे झारखंड के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना है। इनके प्रभाव के कारण बिहार के विभिन्न जिलों में मौसम का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में कई जगहों पर बारिश हुई। पश्चिम चंपारण के सिकटा में 66.8 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। जबकि शनिवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही एवं तीखी धूप से लोग परेशान रहें।
मौसम विभाग के अनुसार पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस एवं 35.5 डिग्री सेल्सियस के साथ समस्तीपुर के पूसा में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।
अररिया के रानीगंज में 57.2 मिमी, दरभंगा के जाले में 36.4 मिमी, पूर्वी चंपारण के आदापुर में 33.2 मिमी, किशनगंज के ठाकुरगंज में 27.8 मिमी, गयाजी के इमामगंज में 25.6 मिमी, रोहतास के दिनारा में 21.6 मिमी, किशनगंज के तैबपुर में 21.2 मिमी, बक्सर में 13.0 मिमी, अररिया में 12 मिमी, सुपौल के बीरपुर में 12 मिमी, अरवल के कलेर में 10.4 मिमी, किशनगंज के बहादुरगंज में 10.2 मिमी एवं मोतिहारी में 10 मिमी वर्षा दर्ज की गई।