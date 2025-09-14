Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में होगी बारिश, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

Bihar Weather मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे में पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पटना, जहानाबाद, नालांदा, बेगूसराय, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 14, 2025

Bihar Weather
पटना और आसपास के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ANI

Bihar Weather बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अपडेट शेयर करते हुए कहा है कि रविवार (14 सितंबर) को 30 जिलों में झमाझम बारिश होगी। बारिश के साथ साथ इन जिलों में वज्रपात की भी संभावना है। इसके साथ ही इन जिलों में तेज
हवा भी चलेगी। बिहार के पांच जिलों के किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, अररिया एवं कटिहार जिले के एक या दो स्थानों पर भारी
वारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा मौसम

पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पटना, जहानाबाद, नालांदा, बेगूसराय, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में एक दो स्थानों पर बारिश होगी। मौसम विभाग ने बारिश के समय घर से बाहर निकलने से मना किया है।

ये भी पढ़ें

बिहार में हर दिन चलती है 200 राउंड गोलियां, अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं, पढ़िए तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा?
पटना
tejasvi yadav

क्यों हो रही वर्षा

मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम बिहार से सटे झारखंड के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना है। इनके प्रभाव के कारण बिहार के विभिन्न जिलों में मौसम का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में कई जगहों पर बारिश हुई। पश्चिम चंपारण के सिकटा में 66.8 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। जबकि शनिवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही एवं तीखी धूप से लोग परेशान रहें।

तापमान में गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस एवं 35.5 डिग्री सेल्सियस के साथ समस्तीपुर के पूसा में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति

अररिया के रानीगंज में 57.2 मिमी, दरभंगा के जाले में 36.4 मिमी, पूर्वी चंपारण के आदापुर में 33.2 मिमी, किशनगंज के ठाकुरगंज में 27.8 मिमी, गयाजी के इमामगंज में 25.6 मिमी, रोहतास के दिनारा में 21.6 मिमी, किशनगंज के तैबपुर में 21.2 मिमी, बक्सर में 13.0 मिमी, अररिया में 12 मिमी, सुपौल के बीरपुर में 12 मिमी, अरवल के कलेर में 10.4 मिमी, किशनगंज के बहादुरगंज में 10.2 मिमी एवं मोतिहारी में 10 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें

बिहार में बाढ़ की चर्चा कर तेजस्वी यादव ने एनडीए पर कसा तंज, तेज प्रताप यादव के राघोपुर पहुंचने पढ़िए क्या कहा?
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

14 Sept 2025 08:50 am

Published on:

14 Sept 2025 08:46 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में होगी बारिश, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.