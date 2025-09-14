Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में होगी बारिश, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम बिहार से सटे झारखंड के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना है। इनके प्रभाव के कारण बिहार के विभिन्न जिलों में मौसम का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में कई जगहों पर बारिश हुई। पश्चिम चंपारण के सिकटा में 66.8 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। जबकि शनिवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही एवं तीखी धूप से लोग परेशान रहें।