Bihar Weather: बिहार में अगले पांच दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, स्कूल बंद, कोहरे की वजह से 27 ट्रेन लेट

मौसम विभाग ने जारी किया कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Photo Source- Patrika)
Bihar Weather: बिहार में नए साल की शुरुआत ठिठुरन भरी ठंड और घने कोहरे के साथ हुई है। मौसम विभाग ने 02 जनवरी को लेकर 22 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है, जबकि पछुआ हवा की वजह से पटना सहित 12 जिलों में कनकनी रहेगी। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में कोहरे का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 6 जनवरी तक ठंड और कोहरे से राहत की उम्मीद नहीं है। ठंड को देखते हुए कई जिलों में 4 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
प्रदेश के कई इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है । कोहरे के कारण पटना और आसपास के स्टेशनों पर 27 ट्रेनें देर से पहुंचीं। कई लंबी दूरी की ट्रेनें 4-19 घंटे लेट रहीं। दक्षिण बिहार एक्सप्रेस 16-19 घंटे, पूर्वा एक्सप्रेस 8 घंटे, विक्रमशिला एक्सप्रेस 8 घंटे, राजेंद्र नगर टर्मिनल तेजस राजधानी 10 घंटे और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 10 घंटे देर से पहुंची। रेलवे के मुताबिक, उत्तर भारत में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण ट्रेनों की गति नियंत्रित करनी पड़ रही है, जिससे देरी हो रही है।
ठंड की वजह से सारण में 10वीं तक के स्कूल 4 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं । दरभंगा, जहानाबाद और नालंदा में 8वीं तक के स्कूल 3 जनवरी तक बंद हैं। पटना में 2 जनवरी तक स्कूल बंद हैं। ठंड का असर देखते हुए संभावना है कि कुछ दिनों के लिए स्कूल और बंद रहेंगे।
मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों में हल्के कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है । पछुआ हवा की वजह से कड़ाके की ठंड महसूस होगी। 28 जिलों में कोल्ड-डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है, जहां कोहरे का असर ज्यादा होगा। दक्षिण बिहार के जिलों में सर्द पछुआ हवा के कारण ठंड का एहसास होगा। गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
गुरुवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान गिरने से कनकनी बढ़ गई । 20 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। हालांकि, अधिकतम तापमान बढ़ने से दक्षिण बिहार के लोगों को नए साल के पहले दिन ठंड से थोड़ी राहत मिली। उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों में कोहरा छाया रहा और हल्की धूप निकली। छपरा और मधुबनी में भीषण शीत दिवस रहा, जबकि भागलपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शीत दिवस की चपेट में रहे।
