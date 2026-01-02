Bihar Weather: बिहार में अगले पांच दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, स्कूल बंद, कोहरे की वजह से 27 ट्रेन लेट

प्रदेश के कई इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है । कोहरे के कारण पटना और आसपास के स्टेशनों पर 27 ट्रेनें देर से पहुंचीं। कई लंबी दूरी की ट्रेनें 4-19 घंटे लेट रहीं। दक्षिण बिहार एक्सप्रेस 16-19 घंटे, पूर्वा एक्सप्रेस 8 घंटे, विक्रमशिला एक्सप्रेस 8 घंटे, राजेंद्र नगर टर्मिनल तेजस राजधानी 10 घंटे और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 10 घंटे देर से पहुंची। रेलवे के मुताबिक, उत्तर भारत में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण ट्रेनों की गति नियंत्रित करनी पड़ रही है, जिससे देरी हो रही है।