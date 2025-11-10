Patrika LogoSwitch to English

बिहार में गिरने लगा तापमान, 13.5 डिग्री तक लुढ़का पारा, अगले तीन दिनों में बढ़ेगी सिहरन और कोहरा

Bihar Weather: बिहार के अधिकांश हिस्सों में ठंड का असर तेज़ी से बढ़ गया है। मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कई जिलों में न्यूनतम तापमान में स्पष्ट गिरावट दर्ज की गई है।

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 10, 2025

बिहार में ठंड ने दी दस्तक। फोटो- सोशल साइट फेसबुक

Bihar Weather: बिहार में मौसम ने करवट ले ली है। राज्य में सर्दी अपना असर दिखाने लगी है और रात व सुबह के तापमान में तेज़ गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को गयाजी में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। वहीं मोतिहारी में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना में अधिकतम तापमान 28 डिग्री के करीब और रात का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा।

2 से 3 डिग्री गिर सकता है तापमान

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटे में बिहार के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। इसका मतलब है कि जिन जिलों में रात का तापमान इन दिनों 15 से 17 डिग्री के बीच है, वह घटकर 12 से 14 डिग्री तक पहुंच सकता है। अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है और यह 26 से 30 डिग्री के बीच ही बना रहेगा।

ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सिहरन

उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में हुई हाल की बर्फबारी का सीधा असर बिहार में देखा जा रहा है। उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर से 30 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही तेज़ हवाओं की वजह से सुबह और रात में ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। दिन के समय धूप निकलने के बाद भी गर्माहट कम महसूस हो रही है।

बढ़ेगा कोहरे का असर

मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों में बिहार में शुष्क और ठंडी हवाएं जारी रहेंगी, जिससे रात में सर्दी और बढ़ेगी। सुबह के समय कोहरा छा सकता है, विजीविलिटी 800-1200 मीटर तक प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा लेकिन कोहरे का असर बढ़ेगा। नवंबर के अंत तक पारा 10 डिग्री तक आने की संभावना है।

प्रमुख शहरों का तापमान

शहरअधिकतम (°C)न्यूनतम (°C)
पटना28.418.0
गयाजी28.313.5
भागलपुर28.415.8
पूर्णिया30.816.7
मोतिहारी31.616.0

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में गिरने लगा तापमान, 13.5 डिग्री तक लुढ़का पारा, अगले तीन दिनों में बढ़ेगी सिहरन और कोहरा

