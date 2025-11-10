बिहार में गिरने लगा तापमान, 13.5 डिग्री तक लुढ़का पारा, अगले तीन दिनों में बढ़ेगी सिहरन और कोहरा

Bihar Weather: बिहार में मौसम ने करवट ले ली है। राज्य में सर्दी अपना असर दिखाने लगी है और रात व सुबह के तापमान में तेज़ गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को गयाजी में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। वहीं मोतिहारी में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना में अधिकतम तापमान 28 डिग्री के करीब और रात का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा।