Bihar Weather: बिहार में बारिश पर इस दिन तक लगा ब्रेक, जानिए कब होगी फिर बारिश, कैसा रहेगा नवरात्र में मौसम

मौसम विभाग के अनुसार आज ( 21 सितंबर) बिहार में बारिश नहीं होगी। पटना समेत दक्षिण बिहार के जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तर बिहार के जिलों में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की उम्मीद है। उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अब आने वाले दिनों में हल्की बारिश होगी। तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जाएगी। इससे उमस और गर्मी की स्थिति और अधिक बढ़ सकती है।