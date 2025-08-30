Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Weather: बिहार में आज इन शहरों में होगी झमाझम बारिश, जानें कैसा रहेगा अगला सप्ताह आपके शहर का मौसम?

Bihar Weather मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह का मौसम शेयर करते हुए कहा कि बिहार में 30 और 31 अगस्त को झमाझम बारिश होगी। एक और 2 सितंबर को हल्की बारिश होगी।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 30, 2025

Bihar Weather
बिहार में अगले तीन घंटे में इन शहरों में होगी बारिश। फोटो -ANI

Bihar Weather मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज झमाझम बारिश होगी। शनिवार और रविवार को बिहार में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।पिछले कई दिनों से हो रही छिटपुट बारिश से उमस और गर्मी बढ़ गए थे। लेकिन आज से होने वाली बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से भी राहत मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज और कल झमाझम बारिश होगी। 2 सितंबर से फिर बारिश पर ब्रेक लगने की उम्मीद है।

आज कैसा रहेगा मौसम

आज यानी शनिवार को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और भागलपुर में भारी बारिश जबकि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गयाजी सहित 28 जिलों में झमाझम बारिश होने का पूर्वानुमान है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज चमक के साथ तेज हवा भी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस दौरान उमस का भी असर देखने को मिलेगा।

कैसा रहा शुक्रवार का मौसम?

पिछले 24 घंटों के दौरान पटना जिले के आसपास के इलाकों में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश किशनगंज के गलगलिया में 60.4 मिमी, इसके बाद पटना जिले के पंडारक में 12.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस व 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा। औरंगाबाद में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। राजधानी में शुक्रवार को 0.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष मानसून सीजन में सामान्य से 28 प्रतिशत की कमी वर्षा हुई। प्रदेश में अब तक 547.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि सामान्य वर्षा की स्थिति में 762.5 मिमी वर्षा होनी चाहिए थी।

कैसा रहेगा अगले सप्ताह का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 28 अगस्त को बिहार के 20 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अगस्त से विदाई से पहले मॉनसून एक बार फिर सक्रिय होगा। बिहार के छह जिला को छोड़कर पूरे बिहार में बारिश होने की संभावना है। सिर्फ बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहताष और कैमूर में बारिश नहीं होगी। 30 और 31 अगस्त को पूरे बिहार में बारिश होगी। जबकि एक सितबंर को बिहार के 19 जिलों में बारिश होगी। 2 सितंबर को 12 जिलों में बारिश होगी।

