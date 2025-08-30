Bihar Weather: बिहार में आज इन शहरों में होगी झमाझम बारिश, जानें कैसा रहेगा अगला सप्ताह आपके शहर का मौसम?

पिछले 24 घंटों के दौरान पटना जिले के आसपास के इलाकों में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश किशनगंज के गलगलिया में 60.4 मिमी, इसके बाद पटना जिले के पंडारक में 12.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस व 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा। औरंगाबाद में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। राजधानी में शुक्रवार को 0.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष मानसून सीजन में सामान्य से 28 प्रतिशत की कमी वर्षा हुई। प्रदेश में अब तक 547.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि सामान्य वर्षा की स्थिति में 762.5 मिमी वर्षा होनी चाहिए थी।